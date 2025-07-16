新北淡水益品書屋閱讀夏令營 手作DIY兒童彩繪帆布袋

許多小朋友在書屋裡面，開心的閱讀從來沒有看過的書籍，新北市淡水區益品書屋，為了要讓孩子有個開心的暑假渡過，從七月開始，舉辦一系列的親子夏令營活動，而這次邀請到專業講師，透過手作DIY彩繪帆布袋的活動，讓學童彩繪自己精彩的暑假生活。

益品書屋館長陳蓉芬表示，2025親子夏令營規劃了許多的課程，相當精彩，而這一次來自許多的兒童安親班以團體的方式來報名，帶著孩子來體驗益品書屋的彩繪課程，將色彩繽紛的創意展現在日常生活可以使用到的帆布袋上頭，完成後更可以帶回家使用，一舉兩得。

益品書屋館長陳蓉芬表示，今年暑假書屋展開了6堂的夏令營活動，有植物手作、小小館長體驗營、及手作彩繪DIY等等，非常豐富，而在現場有將近超過30多位的小朋友與爸爸媽媽們，一起來聽講師如何創作，將白色帆布袋，變成孩童的創作畫布，用繽紛顏料和畫具，來揮灑創意，不需要任何畫畫經驗，從調色、構圖到下筆，一步步玩出創作，讓孩子在塗鴉中快樂大爆發，讓每位小朋友都是小小藝術家。