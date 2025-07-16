絕美主題煙火秀 「2025大稻埕夏日節」8/6熱情登場 

今夏最High「2025大稻埕夏日節」8月6日即將熱情登場，不只有四場絕美主題煙火秀，還有超多豐富的周邊活動邀請民眾來參與。這次臺北市政府觀光傳播局與藍色水路業者合作推出「主題日活動」，只要完成主題日指定條件，即可獲得限量的「藍色水路船票100元優惠券」與夏日節限定「熊讚紋身貼紙」，讓遊客從水上視角欣賞臺北獨特河岸風貌。此外，也廣邀所有攝影好手參加「臺北好攝季2025大稻埕夏日節攝影比賽」，一起用鏡頭捕捉今夏繽紛迷人的大稻埕時刻，分享你眼中最動人的臺北風景。

觀傳局表示，今年夏日節活動與藍色水路業者合作推出「主題日活動」，除週三、週六外，只要符合當日主題，即能以100元優惠價搭乘藍色水路合作船班（煙火日不開放兌換，可預約未來航班）及兌換可愛的「熊讚紋身貼紙」。週一「樂活笑嗨日」鼓勵長輩與家人同行、週二「三五好友日」邀朋友結伴留下回憶；週四「月老加持日」情侶共搭愛之船，還可憑商圈滿額200元發票加贈限量霞海城隍廟平安符，為愛加溫；週五「復古派對日」，穿上復古造型，就是今夏最潮；週日「孩孩人生日」則是親子出遊最佳選擇，帶孩子開心放電、歡度夏日。活動期間為8月7日至29日，民眾可以於每日17時30分至21時30分在大稻埕碼頭服務台（淡5號水門）兌換。

觀傳局表示，淡水河岸白天與夜晚展現不同風貌，民眾除了漫步河濱、騎乘單車外，還能選擇搭乘藍色水路。推薦民眾從大稻埕展開探索旅程，先品嚐懷舊小吃、逛逛迪化街及文創小店，造訪由台灣華特迪士尼公司打造的「大稻埕復古玩具店」限定街區活動，拍照打卡後，再趁著日落時分徜徉藍色水路，欣賞夕陽與岸邊燈光交織的夢幻景致，以不同視角重新認識臺北之美。

觀傳局補充，熱愛拍照的民眾，絕不能錯過「臺北好攝季 2025大稻埕夏日節攝影比賽」，活動期間只要在大稻埕碼頭、北門廣場現場拍攝與煙火同框，或大稻埕碼頭周邊商圈（北門商圈、寧夏夜市、延三夜市等範圍）的人文活動與街景，即可於8月6日至9月7日投稿參加臺北相機街攝影比賽。勝出者不僅可獲得豐富獎品，作品更有機會在臺北捷運站內燈箱展出。

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