雷射雕刻玩出新創意 新北議員伴親子歡樂過暑假

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的暑假，日前新北市議員鄭宇恩，邀請到新北市資訊中心舉辦一場雷射雕刻創意DIY體驗課程，現場運用雷射雕刻機器科技，搭配家長的手機APP，在機台當中，做出孩子的無限創意作品，市議員鄭宇恩期盼透過科技與創意的結合，讓親子能夠開心玩樂學習體驗。

市議員鄭宇恩表示，今年的免費電腦課程，選擇了用雷射雕刻來讓大家體驗，雖然有點危險性，但從討論設計要雕刻的圖案，再到機器的操作、製作過程的觀察，都需要家長和孩子更密切的合作。再透過專業老師的指導，大家雕刻的成品，有酷洛米、小八貓、波妞等等卡通動漫，有家裡養的守宮，有喜歡的動物像鯨魚，還有機器人等等，大家看起來都對自己的作品很滿意。

這次的雷射雕刻課程在淡水，來到了竹圍國小舉辦，市議員鄭宇恩也特別感謝新北市政府資訊中心，提供最棒的師資和設備，而接下來，在九月也會運用新北市政府的課程資源，來回饋在地，議員鄭宇恩也非常開心能夠陪著北海岸的孩子們成長，未來也會繼續媒合更多資源，讓北海岸的親子課程、活動更加豐富。