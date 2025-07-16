雷射雕刻玩出新創意 新北議員伴親子歡樂過暑假

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩運用新北市政府的課程資源回饋在地，開心能夠陪著北海岸的孩子們成長，未來也會繼續媒合更多資源，讓北海岸的親子課程、活動更加豐富。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩運用新北市政府的課程資源回饋在地，開心能夠陪著北海岸的孩子們成長，未來也會繼續媒合更多資源，讓北海岸的親子課程、活動更加豐富。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的暑假，日前新北市議員鄭宇恩，邀請到新北市資訊中心舉辦一場雷射雕刻創意DIY體驗課程，現場運用雷射雕刻機器科技，搭配家長的手機APP，在機台當中，做出孩子的無限創意作品，市議員鄭宇恩期盼透過科技與創意的結合，讓親子能夠開心玩樂學習體驗。

市議員鄭宇恩表示，今年的免費電腦課程，選擇了用雷射雕刻來讓大家體驗，雖然有點危險性，但從討論設計要雕刻的圖案，再到機器的操作、製作過程的觀察，都需要家長和孩子更密切的合作。再透過專業老師的指導，大家雕刻的成品，有酷洛米、小八貓、波妞等等卡通動漫，有家裡養的守宮，有喜歡的動物像鯨魚，還有機器人等等，大家看起來都對自己的作品很滿意。

這次的雷射雕刻課程在淡水，來到了竹圍國小舉辦，市議員鄭宇恩也特別感謝新北市政府資訊中心，提供最棒的師資和設備，而接下來，在九月也會運用新北市政府的課程資源，來回饋在地，議員鄭宇恩也非常開心能夠陪著北海岸的孩子們成長，未來也會繼續媒合更多資源，讓北海岸的親子課程、活動更加豐富。

議員

延伸閱讀

新北淡水新興國小桌球隊練習更舒適 議員爭取設冷氣

普發現金行不行？新北財政局：中央有累計8千多億賸餘

新北淡水淡江大橋管理中心 規劃結合商場打造觀光亮點

淡水沙崙又傳溺水...重啟再生波折？新北市府近日研議未來管理方向

相關新聞

環狀線震損效應 新北啟動捷運高架橋耐震評估

去年0403震災，環狀線損毀，引發捷運橋梁耐震問題。新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面檢視三鶯線...

大漢橋慢車道狹窄 民代促拆分隔島

板橋與新莊間的大漢橋是新北市重要通勤動脈，橋上快慢車道分隔設計引發爭議。議員指機車專用道空間狹窄，發生事故無處可閃，救援...

北市抽查市售租屋契約 5成不合格

內政部為防房東超收電費，去年7月修訂住宅租賃定型化契約，要求房東依台電計價，但北市去年仍有10件電費爭議案，比前年增2倍...

新北河濱公園 增5處科技執法

為防止汽機車進入河濱公園影響民眾活動安全，新北市高灘地處去年、今年陸續在新北河濱公園設置17處科技執法點，今年再增加5處...

雷射雕刻玩出新創意 新北議員伴親子歡樂過暑假

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的暑假，日前新北市議員鄭宇恩，邀請到新北市資訊中心舉辦一場雷射雕刻創意DIY體驗課程，現場運用雷射雕刻機器科技，搭配家長的手機APP，在機台當中，做出孩子的無限創意作品，議員期盼透過科技與創意的結合，讓親子能夠開心玩樂學習體驗。

新北淡水益品書屋閱讀夏令營 手作DIY兒童彩繪帆布袋

許多小朋友在書屋裡面，開心的閱讀從來沒有看過的書籍，新北市淡水區益品書屋，為了要讓孩子有個開心的暑假渡過，從七月開始，舉辦一系列的親子夏令營活動，而這次邀請到專業講師，透過手作DIY彩繪帆布袋的活動，讓學童彩繪自己精彩的暑假生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。