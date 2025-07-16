新北花30億投資AI教育 侯友宜強調數位品德重要

新北市長侯友宜今主持市政會議，教育局以「新北AI教育再升級」為題專案報告。侯友宜說，AI教育是國家競爭力展現，新北2024年就發表科技教育白皮書，並投資30億在AI教育。侯也強調數位品德重要性，包括詐騙、虛假訊息等，提醒孩子面對數位科技所帶來的影響。

侯友宜說，今將試辦「智能線上複檢單系統」，預計明年完成全市建置，讓孩子健康管理更即時、更便利。此外，自2026年起，新北市啟動教室電腦升級，用4年逐年更新各班級教室電腦為AI電腦，分析學生健康與體適能數據。侯也強調數位品德重要性，包括詐騙、虛假訊息等，提醒孩子面對數位科技所帶來的影響。

新北教育局長張明文說，「數位品德、科技素養、健康整合」是教育結合數位轉型的三大支柱，新北不僅發布首套數位品德指引及國小資訊教材，將AI與品德教育融合，培養學生正確使用科技觀念。同時，新北從2019年建置模組，透過新北校園通App，讓家長即時掌握子女狀況，並跨局處合作，整合健康資源，辦理偏鄉校園健康遠距照護、電競遊戲提升健康知能，結合AI機器人電子煙防治教學。