新北花30億投資AI教育 侯友宜強調數位品德重要
新北市長侯友宜今主持市政會議，教育局以「新北AI教育再升級」為題專案報告。侯友宜說，AI教育是國家競爭力展現，新北2024年就發表科技教育白皮書，並投資30億在AI教育。侯也強調數位品德重要性，包括詐騙、虛假訊息等，提醒孩子面對數位科技所帶來的影響。
侯友宜說，今將試辦「智能線上複檢單系統」，預計明年完成全市建置，讓孩子健康管理更即時、更便利。此外，自2026年起，新北市啟動教室電腦升級，用4年逐年更新各班級教室電腦為AI電腦，分析學生健康與體適能數據。侯也強調數位品德重要性，包括詐騙、虛假訊息等，提醒孩子面對數位科技所帶來的影響。
新北教育局長張明文說，「數位品德、科技素養、健康整合」是教育結合數位轉型的三大支柱，新北不僅發布首套數位品德指引及國小資訊教材，將AI與品德教育融合，培養學生正確使用科技觀念。同時，新北從2019年建置模組，透過新北校園通App，讓家長即時掌握子女狀況，並跨局處合作，整合健康資源，辦理偏鄉校園健康遠距照護、電競遊戲提升健康知能，結合AI機器人電子煙防治教學。
張明文指出，新北市2024年就發表第一版科技教育白皮書，提出校校都是AI科技學校願景，更投入30億，實現「班班有智慧電視、生生用互動平板、校校有光纖網路」，建構全國最完整的AI學習環境。今年也完成AI教學手冊，協助老師掌握應用AI技術，提升專業能量。
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