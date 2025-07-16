0403震災損環狀線殷鑑 新北啟動捷運高架橋耐震評估

去年0403震災，環狀線損毀引恐慌，捷運橋樑耐震備受考驗。新北市捷運局啟動「自辦捷運工程範圍高架橋梁耐震評估」，全面重新檢視三鶯線、淡海輕軌與安坑輕軌高架橋耐震情形。捷運局表示，現今3座自辦捷運高架橋都是以2006年中央頒布的鐵路橋梁耐震設計規範設計，由於規範2021年更新，希望全面轄內捷運高架橋現況與耐震能力。

去年0403花蓮大地震，震損新北環狀線部分路段，原本應可以承受6弱強震的捷運高架橋，卻在未達相關強度損毀，引發議論。雖然第三方公正單位鑑定結果認為是未按圖施工，全案也已進入司法程序，但新北捷運局將全面重新檢視轄區內自辦捷運路線耐震情形。

新北捷運局指出，目前新北自辦淡海輕軌、安坑輕軌、捷運三鶯線等3條高架捷運路線的橋梁結構耐震設計，是以交通部2006年頒布的耐震規範版本，為了更嚴謹，希望委託公正第三方單位，重新以最新2021年橋梁耐震規範再次檢核現況完整性與耐震能力。

新北捷運局指出，兩個版本差異主要是2006版僅分區為「大台北盆地」，而2021年版耐震規範將台北盆地工址依地質細分為「三區」，希望能更貼近實際的地震能量；另外新版本也調整短周期水平譜加速度係數及結構系統的韌性容量等。

上次災損的捷運環狀線結構，當初也是採用2006年橋梁耐震設計規範，不過0403地震後修復工程已採用最新耐震規範檢核，確保安全性。

捷運局指出，新北捷運高架橋梁耐震評估採購案，已經上網公告，預計8月5日開標。

新北也同步啟動捷運高架橋梁增設監測系統作業，過去自辦捷運路線特殊橋梁皆有傳統監測，但為了能更即時掌握橋梁狀況，希望引進先進技術，在施工中的三鶯線、已通車的淡海輕軌、安坑輕軌，設置自動監測儀器，隨時掌握橋梁溫度、變位、位移等數據，並且系統分析，確認橋梁安全。