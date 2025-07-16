新版租屋契約上路北市電費爭議暴增2倍 租屋族：台電、台水繳最划算

租屋族電費不乏1度5元或更高，內政部為防房東超收電費，前年修訂住宅租賃定型化契約，要求應依台電計價，但議員發現北市前年電費爭議比前一年暴增2倍，市府稽查市售契約書更有半數不合格。地政局表示，新版契約上路後啟動3波查核，不合格店家經5月全面複查已都合格。

為防止房東超收電費亂象，內政部2024年7月修正公告「住宅租賃定型化契約」，計費方式除需清楚記載於契約中，電度計費也不得超過當期每度平均電價，非以用電度數計費則不超過每期電費總額，若超收可處3萬至30萬罰鍰。

議員汪志冰指出，從契約公告到今年5月，地政局僅隨機稽查15處文具店、書局及超商販售的租賃契約書共41件有21件是不合格契約書，不合格率超過5成，北市是人口密度高都市，更有不少外縣市人口租屋就業、就學。

汪志冰說，從內政部300億元租金補貼專案掌握去年有效租賃契約約有7萬8819件加計未申請租金補貼者，實際租屋數字不僅於此，從2022-2024年市府各區公所調解委員會受理租屋消費爭議，平均每年有近286件，平均7件為電費爭議，但定型化契約實行不到半年時間，2024年度就有10件電費爭議，比前一年度增加2倍，顯見房東超收電費亂象，十分常見。

租屋族陳先生表示，當初房東有提供兩種版本一種是一度算五塊含水、網路費，一種是照台水、台電計算，另外需分攤網路費，不過從就學至今試算下來還是自己繳費比較划算；一名房東說，現在多數出租房間均有裝電表，帳單來後，依金額除以用電數，再依各房客用電量計算，一目瞭然，不會多收錢，房客若有更好的算法也可提出討論。

汪志冰建議，內政部已修正租賃契約書內容，地政局增加稽查市售租賃契約書以及廣加宣傳，保障出租方及承租方權益。地政局表示，每年皆運用校園設攤、地政講堂等多元管道，舉辦6場以上宣導活動，向房東、房客及學生宣導租約規定及租賃法令，宣導人次超過2000人。

地政局說，租屋市場除房東自租外，尚有透過租賃住宅服務業或仲介業者租賃房屋避免電價超收發生，地政局透過查核輔導使用新制契約，包含自租者每年訪查8個以上銷售通路，查核15份以上市售租約版本，若為業者出租，則透過租賃住宅服務業及仲介業業務查核時，輔導業者提供符合規定租賃契約予租賃雙方使用。