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接力玩！大稻埕夏日節接力「潮台北」 蔣萬安裁示3目標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府觀光傳播局去年在大稻埕碼頭、延平河濱公園，舉辦「大稻埕夏日節－全埕熱戀820」，北市長蔣萬安（左）到場視察。本報資料照片
台北市政府觀光傳播局去年在大稻埕碼頭、延平河濱公園，舉辦「大稻埕夏日節－全埕熱戀820」，北市長蔣萬安（左）到場視察。本報資料照片

台北大稻埕夏日節下月6日登場，台北市長蔣萬安本周市政會議指示相關局處，今年辦好活動的3大目的，「民眾開心、業者賺到錢、打造台北市城市形象。」蔣也透露自己每年這活動最擔心的就是交通問題，要求觀傳局、交通局提前因應宣導。

今年大稻埕夏日節8月6日至30日在大稻埕碼頭登場。今年延續前兩年，有4場煙火秀及5場音樂展演。活動期間每周三晚間有300秒煙火秀，其中8月30日壓軸場將施放長達480秒、面寬約800米的大型煙火。另外，今年夏日節最大亮點彩蛋還有，迪士尼公司將於迪化街打造迪士尼皮克斯經典動畫「玩具總動員」、「大稻埕復古玩具店」限定街區活動等。

蔣萬安在活動舉辦前，市政會議聽取局處報告，蔣萬安說，這幾年觀傳局或各局處辦活動都會運用IP，但比較少看到台灣本土的IP創作，他覺得有一點可惜，所以除了找國際知名動漫、迪士尼卡通等好的IP外，北市府活動也可以結合台灣優秀創作者的IP，讓他們也可以有舞台露出，指示各局處辦活動，也能為本土各種元素保留一些站上舞台空間。

另外，除了夏日節每周三的煙火施放，也可以思考活動串接，讓單點活動擴大影響跟延續性。如每周三煙火亮點後，可以延伸一兩天周邊活動至週末，擴大遊客停留北市的天數及消費力，甚至讓觀光客願意在北市住一兩晚，甚至有套裝行程，旅宿業業績也會增加。

蔣萬安說，這次的大稻埕夏日節活動壓軸在8月底，正好可以銜接「潮台北」，北市府可以規畫套裝行程，提前做宣傳，趁暑假期間，年輕朋友會呼朋引伴看煙火，多留幾天也感受「潮台北」的音樂節。

蔣萬安 大稻埕 北市府

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