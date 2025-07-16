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北市風災後菜價漲近2成 市場處啟動蔬菜平價措施

中央社／ 台北16日電
北市風災後菜價漲近2成，台北市市場處啟動蔬菜平價措施。記者林俊良／攝影
北市風災後菜價漲近2成，台北市市場處啟動蔬菜平價措施。記者林俊良／攝影

颱風丹娜絲重創台灣中、南部等蔬菜產地，台北市市場處表示，北市果菜批發市場今天每公斤批發均價為新台幣46.6元，較13日休市前上漲7.2元，已要求北農明起啟動蔬菜平價措施。

市場處今天透過新聞稿表示，颱風丹娜絲於月初襲台，後續又多日強降雨，造成中南部蔬菜產地受損且影響產量，造成菜價波動。

同時，北市果菜批發市場蔬菜今天每公斤批發平均價格為46.6元，較13日休市前的每公斤39.4元要上漲7.2元。

市場處說，為緩和蔬菜價格波動，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路，自明天起至24日止，共計8天將釋出平價蔬菜總計約50公噸。

內容共計11項，包括裸賣蔬菜29元/把、牛心番茄52元/盒、日本山藥178元/支、國產馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥38元/袋、玉米筍29元/盒、進口蘿蔔35元/條、履歷紅蘿蔔35元/包（約2~4條）、韓國大白菜（切）65元/個、進口青花菜45元/粒（180g）和A級杏鮑菇65元/袋。

市場處提到，平價作業實施期間，北農嚴選電商平台專案推出平價有機蔬菜箱，每箱內容物包含7包葉菜、3包根莖類和3包菇菌類，共13包，每箱699元含運費，每日限量300箱，共2400箱，民眾可上網選購。

均價 北農 北市

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