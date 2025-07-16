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維持運動抗肌少症 北市浩然敬老院長者有進步

中央社／ 台北16日電
台北市社會局說，運動可對抗肌少症，113年浩然敬老院篩檢住民發現44.5%有肌少症，每週3次運動介入後，行走速度62.5％、握力50%較前一年進步，鼓勵高齡住民維持運動。（台北市社會局提供）中央社
台北市社會局說，運動可對抗肌少症，113年浩然敬老院篩檢住民發現44.5%有肌少症，每週3次運動介入後，行走速度62.5％、握力50%較前一年進步，鼓勵高齡住民維持運動。（台北市社會局提供）中央社

北市社會局今天表示，運動是對抗肌少症最有效方法之一，去年浩然敬老院篩檢住民發現有44.5%有肌少症，每週3次運動介入後，行走速度62.5%、握力50%較前一年進步。

隨著年齡增長，肌少症會發生，北市社會局透過新聞稿發布浩然敬老院對抗肌少症有成的案例成果。

社會局說明，浩然敬老院民國113年安養區共有128名住民接受檢測，篩檢率達98.5%，測出肌少症個案57名、占44.5%；於是每週3次，每次至少30分鐘介入彈力帶運動，全年3194人次參加，結果住民行走速度有62.5%較前一年進步，握力測試50%較前一年進步。

為鼓勵高齡住民維持運動，社會局說，浩然敬老院今年特地規劃「快走馬拉松」活動，請物理治療師評估後，分成「可持續步行之健步組10圈」、「可行走但需偶爾停下休息之穩健組6圈」及「須使用助行器或輪椅之輔具組4圈」3個組別進行，計28人報名參加，多達27人完成。

社會局說，活動圓滿成功之外，過程中，參賽的住民，彼此會互相打氣，即便要超過他人，也會給予對方一聲加油；從檢測發現肌少症者，再導入運動、活動舉辦驗證有效，後續將持續辦理，讓住民好好慢老。

運動 社會局 北市

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