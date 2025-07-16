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解內科地獄！捷運東環線CF760順利招標 信義區到內科36分鐘縮至14分

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運工程局表示，CF760標歷經三次公開招標後，順利得標。圖／台北捷運工程局提供
捷運工程局表示，CF760標歷經三次公開招標後，順利得標。圖／台北捷運工程局提供

串接內科、南軟及信義計畫區的東環段工程陸續開標，台北捷運工程局表示，CF760標歷經三次公開招標後，順利得標，預計最快今年11月動工。同時，目標東環段預計全線朝民國121年9月完工，屆時信義計畫區到內科車程縮減到14分鐘。

捷運二工處說明，環狀線東環段CF760標工程範圍從東環段Y37站，沿著松山路、松德路、松德路168巷及松仁路向南延伸，穿越信義路五段後抵達吳興街，總長度約2.7公里。

捷運二工處表示，工程包含兩座地下車站、一處中央避車線、兩段潛盾隧道，以及相關水電與環控系統設施。CF760標當中，Y38站與淡水信義線象山站交會轉乘，以及Y39站位於松仁路吳興街交叉口。

捷運二工處說明，CF760標案歷經三次公告招標，期間受到整體公共工程市場競爭激烈、原物料價格波動、人力資源不足及施工技術挑戰等因素影響，投標情況較為嚴峻，最後由互助營造公司與日商華大林組營造公司聯合承攬團隊，符合最有利標資格。

捷運工程局補充，東環段沿線經過內湖、松山、信義及文山等行政區，完工後可大幅縮短市民通勤時間，提升整體運輸效率與服務品質，並有效分擔現有幹線路網運量，更是串接內湖科技園區、信義計畫區及南港軟體園區等三大產業重鎮。

捷運工程局說，目前東環段尚有CF710、CF720、CF740、CF750標尚未招標。預計整體完工期程民國121年9月，屆時全線完工後，信義計畫區至內科由36分鐘縮減至14分鐘。

淡水信義線 台北捷運 內湖科技園區

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