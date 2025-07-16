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今年已罰1462件 新北河濱自行車道8月10日新增5處科技執法

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北汐止草濫溪抽水站旁自行車道。圖／新北市高灘處提供
新北汐止草濫溪抽水站旁自行車道。圖／新北市高灘處提供

為防止汽機車進入河濱公園影響民眾活動安全，新北市高灘地處去年、今年陸續在新北河濱公園設置17處科技執法點，今年再增加5處科技執法點，預計8月10日啟用，遏止違規車輛駛於園區。

高灘處長黃裕斌表示，新北河濱是市民休憩的重要場域，依據電信數據，去年統計河濱遊憩人數達5300萬人次，為保障民眾休憩安全，已設置17處科技執法，分別為永福橋下往水門自行車道、永和永福橋往福和橋自行車道、永和往綠寶石運動園區方向單行道出口、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋、蘆洲蘆堤一號橋（堤頂）、三重五華陸橋、樹林後村堰園區、淡水綠野馬場旁及汐止長安橋自行車道、八里區（米倉公園、關渡橋下、海世界觀景台）及五股區（疏一疏四路路口及疏一疏六路路口）等。

黃裕斌補充，科技執法案均依道交條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰，今年1月至5月統計共開罰約1462件。

為提供安全的遊憩場域，高灘處與警察局交通大隊互相配合及滾動式檢討，鎖定違規汽機車進入頻繁的位置，今年於八里區(彩虹步道)及新店區（親情河濱公園及大鵬2號橫移門旁）、汐止區（草濫溪及大坑溪自行車道）等，增加5處科技執法點，並取消3座車阻方便民眾進出。

即日起至8月9日為宣導期，現場告示牌皆已公告，將於8月10日正式啟用，以遏止違規車輛駛於園區，民眾務必遵守園區進出通行管理規定，以免受罰。

新北汐止大坑溪自行車道入口。圖／新北市高灘處提供
新北汐止大坑溪自行車道入口。圖／新北市高灘處提供
新北八里彩虹步道（往觀海大道方向）。圖／新北市高灘處提供
新北八里彩虹步道（往觀海大道方向）。圖／新北市高灘處提供
新北新店大鵬2號橫移門（往秀朗橋方向）。圖／新北市高灘處提供
新北新店大鵬2號橫移門（往秀朗橋方向）。圖／新北市高灘處提供
新北新店親情籃球場（往小碧潭方向入口）。圖／新北市高灘處提供
新北新店親情籃球場（往小碧潭方向入口）。圖／新北市高灘處提供

車道 自行車 科技執法

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