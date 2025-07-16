大漢橋快慢分流為難機車騎士 議員促拆分隔島、專家籲數據評估

串聯板橋與新莊的大漢橋，是新北市重要通勤動脈，然而橋上快慢車道分隔設計卻引發爭議。新北市議員陳世軒指出，機車專用道空間狹窄，一旦發生事故，不僅機車族無處可閃，救援車輛也難以進入，易形成壅塞癱瘓。他建議比照重新橋經驗，拆除快慢車道分隔島、開放外側快車道供機車行駛，改以「車速分流」取代「車種分流」，提升整體通行安全與效率。

根據交通局資料，民國110至113年間，大漢橋機車因超速遭舉發件數，是汽車的3300倍。陳世軒強調，這反映的不是機車族「愛飆車」，而是道路設計與速限不符實際通行狀況，讓騎士難以專注掌握路況。他呼籲市府盡速提出改善計畫，「路變寬了、反應時間變長，事故自然就少。」

對此，台灣機車路權促進會理事黃柏岳直言，許多縣市橋梁仍保有類似分隔島設計，實為過時規畫，潛藏高度風險。他以忠孝橋為例指出，曾有通勤尖峰時段機車道發生事故癱瘓，快車道卻空無一車，只有一輛黃牌重機順利通行，凸顯制度荒謬。「這就是現行制度的縮影，分流設計該徹底檢討。」

黃柏岳建議，若不拆除分隔島，也應重新規畫使用方式，讓慢車道留給自行車與電動機車等真的跟不上車流的慢車，快車道則開放機車行駛，改採混合車道制度。他指出，重陽橋也有類似問題，且不少橋梁下橋後仍設有禁行機車道，形成銜接困境，應通盤整合。他強調，「車種分流制度不僅讓騎士左右轉困難、頻繁切換行車邏輯，更增加事故風險，應全面檢討取消。」

新北市議員翁震州則指出，各橋梁與交流道用路環境差異甚大，應深入分析大漢橋機車事故發生原因，交由專業單位綜合評估。他表示，若取消分流制度能有效減少事故與交通堵塞，樂見其成；但若成效不彰，也應尋求更適切方案，避免倉促調整反釀新亂。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥也提醒，當初設置快慢車道分隔島，是基於車種分流原則，初衷在於提升秩序與安全。但隨著車流變化與用路需求提升，現行設計是否仍適用，應有更多數據與實證支持。他表示，「分隔島確實可能影響事故時的救援效率，但整體安全效益仍需細緻評估，避免因為單一因素而忽略其他風險。」