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北捷東環段2車站完成評選 最快11月開工

中央社／ 台北16日電

台北捷運環狀線成形再邁一步。捷運局表示，銜接板南線、淡水信義線的東環段CF760標工程已完成廠商評選，最快11月開工，成為東環段第2個啟動的區段工程。

環狀線南、北環段正全面動工中，分為7個標案的東環段則僅CF763標在去年底開工，離成環尚有一段距離。

台北市捷運工程局透過新聞稿表示，東環段CF760標已在昨天完成第3次開標後投標廠商評選會議，經由最有利標評選程序，評訂互助營造公司與日商華大林組營造公司聯合承攬團隊提出的招標文件，符合最有利標資格，將辦理決標程序。

負責此段工程的捷運局第二區工程處說明，CF760標施工範圍，起自與板南線永春站轉乘的東環段Y37站南端，沿松德路、松仁路延伸，中間設置Y38站與淡水信義線象山站交會轉乘，再穿越信義路五段後抵達吳興街Y39站。

二工處表示，此段工程總長度約2.7公里，包含2座地下車站、1處中央避車線、2段潛盾隧道及相關水電與環控系統設施，預算約新台幣237.2億元。

二工處表示，CF760標案歷經3次公告招標終於順利完成評選，預計最快11月開工，不僅代表東環段繼CF763標動工後再邁出一步，也推動全環願景實現。

淡水信義線 捷運環狀線 台北捷運

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