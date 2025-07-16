輝達北士科用地 傳「新壽9月底移轉」

輝達擬落腳台北北投士林科技園區，卻因地上權問題卡關，北市府日前發函內政部，詢問能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部回覆市府可自訂辦法辦理。副市長李四川表示，市府將朝與新壽合意解約談判，近1、2個月會訂定「專案地上權辦法」給輝達。

對此，新光人壽昨表示，此案簽有保密協議，無法對外透露。

輝達傾向不購地、設定地上權使用北士科T17、T18用地，但兩塊地中間道路須變更都市計畫合併。市府推演有兩種方式，一是與新壽解約，再與輝達訂新約，由輝達辦理都市計畫變更；另一方式是市府先變更，再轉移給輝達。

李四川昨率相關局處開說明會，副秘書長俞振華表示，輝達先前擔心北市府收回新壽設定地上權，後續是否還要公開招標，內政部函覆是解決移轉程序的重要拼圖。

新壽上周發函北市府，屬意地上權直接轉移輝達，但北市府擔心有違約、圖利之嫌。李四川說，市府朝先與新壽合意解約，再將地上權轉移輝達。他透露，輝達與新壽已簽MOU或計畫書，約定9月底完成土地移轉。

「北市府擔心直接移轉地上權會有圖利問題。」李四川說，市府提出合意解約，新壽尚未同意，還會進一步協商。他研判，若新壽直接將地上權移轉給輝達，可能產生「必要的利潤」，因此新壽有顧慮。地政局長王瑞雲說，目前新壽已繳給市府32.7億元權利金加地租。

儘管北市府已表達雙方合意解約，新壽可以不必繳交違約金，但知情人士透露，關鍵在於新壽在T17及T18兩塊土地所支付的權利金和租金，合計超過50億元，遠超過北市府說的32.7億元，雙方須就解約條件進一步協商。

市議員陳賢蔚表示，新壽取得地上權至今3年都在養地，若直接轉移地上權，外界會認為新壽「養地套利」，企業形象更糟，況且契約規範「建物沒有蓋好前無法轉讓」，在契約期限內蓋好大樓也幾乎是不可能的事。

議員黃瀞瑩說，如果大家共同目標都希望輝達留在台北，中央、地方就要共同解決，並將程序、辦法更公開透明， 讓外界了解。