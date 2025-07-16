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北市廢棄物代處理費 漲近900元

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市環保局4月起調高代處理廢棄物收費，每噸漲近900元。此為代清除業者以垃圾子車處理公司商辦的廢棄物，示意圖與新聞事件無關。圖／台北市環保局提供
北市環保局4月起調高代處理廢棄物收費，每噸漲近900元。此為代清除業者以垃圾子車處理公司商辦的廢棄物，示意圖與新聞事件無關。圖／台北市環保局提供

北市環保局今年4月起調高代處理廢棄物收費，每噸從2705元漲至3603元，不少代清除業者感嘆，很難向社區開口調價，「每次壞人都我們在做」。環保局指出，漲價後仍是北北基桃最便宜的縣市，也會網路公告告知民眾。

登記在案可清運垃圾到北市焚化廠的代清除業者約160家，向焚化廠申請進廠處理廢棄物的社區、公司行號、餐廳、市場、百貨、旅宿業等產源約1.4萬處。

代清除業者直言，北市有不少社區，環保局要漲，別只發公文給業者，也可通知社區，不能老推他們出來當壞人。業者也說，俗稱「小蜜蜂」的代清潔業者以專用垃圾袋裝廢棄物，再由清潔隊處理，因沒漲價，反而吸更多客人。

台北市廢棄物清除商業同業公會理事長林富家說，北市如天母等地的道路狹窄，大車進不去，確實需要小蜜蜂；原先兩業者收費價差不大，環保局漲價後，狀況更明顯，「有牌」業者的競爭力會變差，建議政府要有配套管理。

環保局表示，考量產源多且變動大，發公文效益有限，去年即開說明會，再搭配公告、半年緩衝期等，讓業者轉達資訊給產源，以便換約；目前宣傳管道仍以網路公告為主。

環保局說，小蜜蜂部分，北市需由代清潔業者向清潔隊申請後，才能以專用垃圾袋打包、交由清潔隊收運，目前各縣市都有類似情形，在環境部規定範圍內確實可行。

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