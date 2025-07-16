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汐東線同興路8月f起架圍籬施工 將迎交通黑暗期
捷運汐東線正施工，預計下月架圍籬，9月基樁施工，第一階段汐止區同興路優先施工，其餘路段納第二階段。道安顧問提醒，施工期間要維持道路服務水準幾乎不可能，重點在於如何調整工區範圍，減少交通衝擊。市長侯友宜要求強化既有公車路線、加密班次，優化步行動線及轉乘設施。
捷運局官員昨在道安會報說明，汐東線交維計畫以維持道路原有服務水準、降低交通衝擊為原則，第一階段同興路交維計畫在5月審查通過，同興路北段作為優先施工範圍，6、7月間人行道削減。
捷運局表示，實施交維計畫後，多數路口及路段維持B到D服務水準，工建路於交維期間路口原先為E級服務水準，調整施工區域寬度將路口放寬為兩車道，路口服務水準提升為D級。工區出入口有義交引導，圍籬設置夜間警示及即時監視系統。
侯友宜說，汐東線讓汐止人苦盼20多年，總算全面動工，為確保捷運工區及交通安全，捷運局務必依核定的交維計畫落實交維措施，警察局要運用CCTV即時監控，快速反應突發狀況。
道安顧問提出建議，蕭再安認為，交維計畫希望維持道路原有服務水準幾乎不可能，重點在於如何降低交通衝擊，搭配交通監測滾動檢討。程玉傑指出，汐東線交通維持計畫完整，最重要是如何落實。陳學台說，捷運是長期工程，過往主要路口是義交指揮，工區大門出現非專業人士指揮車輛機具進出，捷運局不可忽略訓練的重要性。
議員張錦豪憂心，圍籬圍下去，往北市道路一定會塞，除了靠義交，包括交通號誌、調撥車道要一併考量，因應措施包括加密公車、台鐵班次，或透過跳蛙公車接駁，減少私人運具才能紓緩塞車。議員白珮茹說，落墩後考驗才開始，周邊道路瓶頸改善工程要加速。
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