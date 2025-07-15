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醫學院研究生帶活動 新北石門尖鹿馨窩長輩投影互動
馬偕醫學院高齡福祉科技研究所到石門尖鹿馨窩關懷據點進行AI互動遊戲。透過投影出的不同影像，讓長輩跟著影像互動，並且隨著影像位置移動而移動，這個遊戲就是要讓長輩動一動，也訓練長輩的手眼協調。並且學生也將會記錄長輩給予的回饋，作為互動遊戲改進的依據。
尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，跟上AI科技趨勢，透過投影設備與感應鏡頭，去追蹤長輩的動作，進而判斷長輩的互動是否有觸碰到投影的標的。更不只是觸碰到標的這麼簡單，還透過左手、右手分開的指令，讓長輩去觸碰不同顏色的蘋果。
尖鹿馨窩關懷據點長輩分享，遊戲真的很好玩，延續上一次的投影互動，這一次玩得更久更盡興，能夠在醫學院研究生的帶領下體驗不同的AI科技，也在與投影的互動下，累積數據與建議讓學生們帶回去改良，讓銀髮互動科技可以越來越進步，造福更多的銀髮長輩。
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