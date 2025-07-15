新北淡水金色水岸自行車道優化 鼻頭街段擬設計拓寬繞道

淡水區是旅遊的熱門景點，每年吸引近千萬人次遊客，因此新北市府積極推動淡水金色水岸自行車道優化工程，投入5.85億元，由交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，其中針對紅樹林段的部份，過去最多問題的就是在石板路接到捷運淡水站的這一段，是許多自行車騎士最難通行的路段，而這次改善高灘處也會重新拓寬並且設計，預計明年發包動工。

高灘地工程管理處長黃裕斌表示，優化工程從關渡至淡水新市鎮海堤，全長約11公里，計畫分為五大區段進行，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」，目前關渡段及海堤段已完成發包，竹圍段今年發包，紅樹林段及沙崙段規劃設計中。工程主要拓寬自行車道至4米，亦包含改善視線盲區、增設人行道與休憩平台，將提升騎士與行人的安全及舒適度，全線預計於116年底完工。

然而過去最為人詬病的石板路到鼻頭街的自行車道，除了石板路因為歷史古蹟問題，無法整修，也讓自行車騎士騎乘起來相當顛頗，而在鼻頭街也因為路幅過窄自行車事故頻傳，因此高灘處未來也會進行設計，以拓寬或是繞道的方式建構更安全舒適的自行車道，解決長久以來的問題。並提升區域的整體觀光魅力。