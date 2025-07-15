新北平溪白石籃球場增設防雨設施 提升安全與便利

啟用以來廣受好評的平溪區白石籃球場天幕，讓當地民眾不論晴天、雨天都能有良好的運動空間，而現在為因應當地多變天候及東北季風常帶來的連日細雨，平溪區公所進一步於籃球場側邊加裝不鏽鋼沖孔板，提升場地防潑雨能力，保障市民使用安全與舒適度。

白石籃球場自109年設置天幕以來，為地方里民提供遮陽避雨的運動與活動空間。然而因地處多雨的平溪區，過往在東北季風與斜風細雨影響下，籃球場雖有上方天幕，但雨水常從側邊吹入，導致地面濕滑，影響使用安全。

平溪區長李天民表示，為改善此問題，於原有天幕結構內側增設不鏽鋼沖孔板，每塊沖孔板大小為2.44公尺乘1.12公尺，孔徑8毫米，共計設置54組。此設計兼顧防潑雨與通風，能有效阻擋小雨飄入場內，又不影響空氣流通，同時具備風壓調節功能，提升整體使用品質。區長也特別感謝民政局的經費挹注，讓改善工程得以順利完成，造福在地居民。

白石里長賴明焜表示，白石籃球場平時使用率非常高，不僅是本里居民，連石碇、深坑一帶的民眾也常來此打球。社區若有舉辦大型活動，也不再受風吹雨打影響，特別感謝市府及平溪區公所對地方建設的重視，讓里民擁有一個安全、舒適的公共空間。

這次設施完工後，經實地測試證實具備「小雨不濕、大雨能用」的效果，讓白石籃球場無論晴雨皆可安全使用，期望成為更多社區活動、運動健身的理想空間。