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輝達北士科解套？李四川曝進度：新壽9月底得完成程序

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天下午率相關局處召開輝達進駐北士科進度說明會。記者林麗玉／攝影
李四川今天下午率相關局處召開輝達進駐北士科進度說明會。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科，因地上權歸屬問題，進度卡關，北市府日前發函內政部能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部昨函文表示市府可自訂辦法後辦理。北市副市長李四川今表示，內政部函文後，市府就朝與新壽合意解約談判，同步也會訂定「專案地上權辦法」給輝達，這1-2個月就會訂出來。

李四川也透露，據他了解，輝達與新壽不曉得是簽MOU、或計畫書，時間大約是約定在9月底，要完成土地移轉程序。不過市府提出合意解約後，目前新壽從頭到尾對「合意解約「都不同意，甚至李說，先前還有媒體報導說新壽同意合意解約，不過後來新壽又發重訊否認，所以北市府還會進一步協商。

李四川今天下午率相關局處召開輝達進駐北士科進度說明會。李四川說，新壽上周發函北市府，新壽是屬意地上權直接轉移輝達，不過北市府認為與契約不符，加上有圖利之嫌，北市府是朝先與新壽合意解約，再將地上權轉移輝達。內政部昨天的函復北市府，也確認市府可「專案設定地上權」給輝達。

對於新壽為何不同意合意解約？李四川說，他猜，如果直接地上權移轉給輝達，這中間可能有其必要的利潤，不願意合意解約，可能是新壽有比較顧慮的部分。李說，之所以北市府擔心直接移轉地上權，是不知道新壽與輝達在這中間拿多少利潤，如果有相當大的獲利，就可能涉及圖利的問題。

至於輝達，則是傾向設定地上權使用T1718這兩塊地，不願意用買的，後續如果可以與新壽合意解約，兩塊地中間道路的都市計畫變更合併，有兩種方式，一是等與新壽解約，與輝達訂定新約，可以輝達辦理都市計畫變更，另一種方式是轉移之前，北市府先行變更後，再轉移給輝達。

媒體問李四川，輝達不願意用買的，會不會不擔心後續專案地上權後輝達退租？李四川說，若拿了50年租約，工程估算也要花兩、三百億元，若要退租，那建物就是給北市府，「市府也沒有虧」，這大概是不可能的。

北市地政局長王瑞雲表示，北市府上周四收到新壽公文後，下午已經回函給新壽，不過到目前為止，新壽都還沒有回復，也有打電話問預計何時回？不過對方回還要請示高層，目前計算，銷售已經繳給市府32.7億元權利金加地租。

李四川表示，北市府會同時與新壽協商，還有訂定辦法，才能有依據與新壽談合意解約，時間約需要一兩個月，北市府都會同時進行。對於後續會不會找輝達一起談？李四川說，現階段北市府與新壽有契約關係，至於北市府與輝達從年初到現在，每周也都會有視訊，與新壽的協調進度，輝達都很清楚，所以目前會先與新壽談，有沒有合意解約的可能性。

副秘書長俞振華表示，輝達先前擔心北市府如果收回新壽設定地上權，後續是否還要公開招標，很樂意看到內政部的函覆，中央回覆只要市府訂定辦法，就可以專案設定地上權給特定企業，等同是解決北市府要將這一塊地轉移給輝達很重要的一塊拼圖。

李四川 地上權 北市府

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