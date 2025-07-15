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北市將修辦法助輝達落腳北士科 估2個月內完成

中央社／ 台北15日電
Nvidia輝達執行長黃仁勳。(路透)
Nvidia輝達執行長黃仁勳。(路透)

為協助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，內政部表示，北市府可自訂辦法專案設定地上權。北市府今天表示，辦法修改預計2個月內完成，並持續與新壽協商合議解約。

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權，台北市政府希望與新壽合意解約，再經內政部核准後，依「土地徵收條例」專案設定地上權給輝達。

內政部昨天表示，北市府可依「土地徵收條例」第44條第1項第5款及第6項規定，在「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定專案設定地上權給特定對象使用相關規定後辦理。

台北市副市長李四川今天舉行記者會表示，將依循內政部提供方向修改辦法，在經市政會議通過、議會備查後即可辦理，預計需要1到2個月時間，同時持續跟新壽協商合議解約事宜。

李四川說，市府持續每週與輝達人員視訊會議，對方很清楚市府與新壽的協調進度，且據他了解，輝達與新壽應有簽訂計畫書或合作備忘錄，雙方協議在9月底以前完成使用權移轉。

至於市府與新壽合議解約的進度，與會的台北市地政局長王瑞雲說，新壽10日首度針對輝達台灣總部設置一事來文，市府立即在當天回文，但即便曾致電詢問，至今仍尚未收到新壽回覆。

王瑞雲說，包含權利金及地租在內，新壽目前已向市府繳納新台幣約32.7億元，但會不會退還、退還金額等，要等新壽提出方案後再精算。

黃仁勳 輝達 地上權 北市府 內政部

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