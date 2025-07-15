小卷季正著時 來新北瑞芳深澳漁港吃海鮮看水舞
為推廣在地特色漁產與觀光，新北市瑞芳區漁會將於7月19日至8月3日，在深澳漁港舉辦「深澳小卷季」。活動期間除了有2層樓高的粉萌小卷裝置藝術及夜間水舞秀外，周末更設有小卷市集、免費試吃、DIY體驗等豐富活動，邀請民眾一同感受漁港魅力與小卷美味。
新北市漁管處長簡明雄表示，深澳漁港是北臺灣重要小卷卸貨基地，鄰近潔淨海域，每年6至8月為小卷盛產季。為促進地方觀光與漁業發展，新北市自108年起打造「深澳小卷」品牌，今年更結合產季活動，透過教育與體驗推廣海洋文化，落實「遊當地，吃在地」的理念。
瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，今年小卷季活動每日晚上將有小卷主題水舞秀，每半小時一場；週末並推出小卷福袋限量200份及免費試吃料理各200份，還有小卷造型皮雕、環保袋拓印等「港邊手作坊」體驗。另開放報名參加夜釣行程，帶領民眾親自感受小卷捕撈的樂趣。
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