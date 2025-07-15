阻新店粗坑壩憾事重演 新北全面檢視高風險水域

新店粗坑壩事件，造成2名消防員殉職，新北市府15日在災害應變中心舉行「水域安全專案會議」，副市長朱惕之指出，要從制度、執法與教育三方面著手，建構更具前瞻性、執行力的水域安全治理體系，全面檢視高風險水域，並強化巡查、取締，更研擬在高風險區域建置遠端監控系統，整合CCTV與廣播預警設備，協助第一線人員掌握現場動態與即時疏導。

朱惕之表示，市府已全面盤點轄內所有具潛勢的高風險水域，要求各單位本月底完成現地確認，與風險告示設施的檢視，並於8月底前完成告示牌與必要安全設施的補設工作，所有資訊將由消防局彙整後，持續公開於「災訊e點通」及各主管機關網站供民眾查詢，強化風險認知與事故預防。

朱惕之說，有結構性風險的水壩區域並非一般遊憩場所，呼籲管理單位如台電公司盡速評估導入物理圍阻與AI人形辨識、廣播警示系統等科技裝置，以提升即時預警功能，減少民眾誤入風險。

本市各類型水域所適用的法規與罰則，應進一步加強執行力，尤其在暑假水域活動旺季期間，須針對開放性水域熱點與業者經營行為，各單位須落實聯合巡查與取締。

因部分開放型水域管理難度高、人流監控不易問題，市府也提出科技治理構想，建議優先於高風險區段建置遠端監控系統，整合CCTV與廣播預警設備，協助第一線人員掌握現場動態與即時疏導，形成預警網絡與遠端指揮體系，提升整體水域安全防護能量。

朱惕之表示，水域安全沒有灰色地帶，也不能妥協。唯有落實「平時預防、災前預警、災後檢討」的治理邏輯，結合科技手段與強化風險教育與多元宣導，方能真正守護市民生命安全。