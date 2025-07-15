新住民烹飪好手藝 新北三芝客家屋飄異國香

為促進地方文化交流及協助新住民融入社區，並活化三芝區「客家屋」，三芝區公所在三芝賞桐步道客家屋特別舉辦新住民烹飪成長研習課程，邀請來自越南、泰國、大陸、菲律賓等國居住在三芝的新住民熱情參與，以美食為媒介，讓新住民展現家鄉特色料理，也透過美食文化交流，豐富三芝地方的多元風貌。

三芝區長賴小萍表示，這場研習課程目的在透過烹飪這項貼近日常的活動，讓新住民們在輕鬆愉快的氛圍中，不僅能精進廚藝，更能結識新朋友，分享彼此的生活經驗與文化背景。

課程中，學員們互相學習、彼此交流，親手製作越南春捲、牛肉河粉等異國料理，也將台灣在地食材融入其中，激盪出不少創意的火花。學員透過這次活動，不僅感受到在地社區的溫暖與包容，也讓他們有機會展現自己的文化特色。

三芝區長賴小萍說，三芝區擁有來自世界各地的新住民朋友，他們的文化與美食是我們社會的寶貴資產。藉由這次的烹飪課程，不僅希望讓新住民朋友有機會分享他們的家鄉味道，也能學習三芝在地特色料理，進而融入在地生活。同時，這也是客家屋活化轉型的重要一步，公所期待客家屋未來能成為三芝多元文化交流的中心，讓更多人感受其獨特的魅力。

這場活動的成功舉辦，不僅彰顯了三芝客家屋在地方創生與文化交流上的努力，更為新住民融入社區樹立了良好的典範。未來，期待能持續辦理更多文化交流的活動，讓台灣的多元文化在各個角落都能夠綻放光彩。