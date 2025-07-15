巨大粉萌小卷現身深澳漁港 限量小卷免費品嚐

為推廣在地特色漁產及漁港特色，新北市瑞芳區漁會將於7月19日至8月3日在深澳漁港熱鬧舉辦深澳小卷季，不僅於活動期間的每個週末辦理小卷市集，現場推出限量200份的百元小卷福袋、限量免費品嚐600份及食魚教育暨DIY手作體驗等，此外，還有2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術現身深澳漁港，搭配夜間水舞秀一齊嗨翻漁港，新北市漁業處邀請民眾一同到深澳漁港，品小卷、玩手作、賞水舞。

漁業處表示，深澳漁港為北臺灣重要的小卷卸貨基地之一，鄰近東北角漁場，海域水質潔淨、海流穩定，是小卷洄游的重要捕撈海域，每年6月至8月是小卷產季，盛產時期可見滿載漁船陸續進港，港邊處處是生鮮現撈的小卷，肉質Q彈、滋味鮮甜。為讓更多人親身體驗這份來自海洋的鮮美，新北市與瑞芳區漁會合作，於7月19日至8月3日在深澳漁港辦理「深澳小卷季」，不僅有2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術及水舞展演在深澳漁港亮麗登場，週末還有在地漁產市集及DIY手作體驗，從白天一路精彩到晚上。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，在「深澳小卷季」的活動期間，每日晚間6點30分至9點(一場5分鐘，每30分鐘一場)，將有以小卷為主題的水舞秀，為深澳漁港注入活潑的氣氛，此外，在活動期間的每個週末，將設有小卷市集，預計12攤，販售生鮮小卷及各式漁產品，而現場亦推出限量200份的超人氣小卷福袋，2盒(1盒小卷、1盒咪咪卷)特惠價只需100元，以最實惠價格讓民眾將生鮮小卷帶回家，不僅如此，現場還有提供3種各限量200份的小卷料理免費試吃，讓民眾好買又好吃，更有免費的「港邊手作坊」開放民眾現場報名，由專業講師介紹小卷的生態習性，還可以親手製作小卷造型皮雕、環保袋拓印DIY等，感受海洋文化與創意結合。

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