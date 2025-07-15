新北市文化局修復石滬體驗 守滬人守護三芝文化

三芝區位在海邊的歷史建築石滬，是臺灣傳統的捕魚設施，目前在後厝里與新庄里都有，為了要重現海洋文化並永續傳承，新北市政府文化局近年來辦理三芝石滬守滬人修復交流體驗活動，今年也不例外，在暑假期間辦理四個場次，希望透過石滬修復體驗，讓更多人認識石滬這項歷史建築。

三芝區長賴小萍說，分為四個場次的石滬守滬人修復交流體驗活動，後厝里與新庄里各辦理兩場，每個場次報名上線人數為120人，場場都爆滿。而隨著潮汐選擇退潮時間辦理活動，就有不少爸爸媽媽帶著小朋友來到海邊修復石滬並且來一場難得的大自然教育。

不只是石滬守滬人修復交流體驗活動，位在後厝里的石滬因長期沒有使用修補，已經看不出原本石滬的樣貌，日前在文化局與公所的攜手下也邀請桃園石滬協會進場修復，就是希望透過專業工法來修復，保護生態、保存文化，並讓石滬再現。

三芝區長賴小萍表示，也期待在協會的修復與守滬人活動的雙管齊下，能夠讓三芝的歷史建築石滬復興起來，並且也讓更多人看見三芝歷史悠久的海洋文化。