青少年懷孕、性暴力暑假高風險 新北小爸媽中心陪伴走過

暑假到來，對青少年而言是非預期懷孕、性暴力高風險期。新北社會局指出，每年約200名新生兒的父母親未滿20歲，社會局2020年成立小爸媽個管中心，陪同未滿20歲懷孕並選擇育兒的青少年產檢、醫療轉介、育兒諮詢、居家教養指導與情緒支持。

新北社會局與善牧基金會合作，設立新北市小爸媽個管中心（善牧培家中心），針對設籍並實際居住於新北市、未滿20歲的懷孕青少女，與選擇育兒的青少年父母，提供產檢陪同、醫療轉介、育兒諮詢、居家教養指導與情緒支持等服務。

國三生喬喬（化名），就是在暑假期間因缺乏家庭陪伴，長時間與男友及朋友聚會，受到鼓動發生性行為，卻未察覺懷孕，直到某日腹痛在廁所產下一名新生兒，才驚覺事態嚴重，所幸母嬰均安，並經由善牧培家中心介入協助，逐步穩定情緒與生活。

社會局自6年前設立新北市小爸媽個管中心，推動小爸媽後盾計畫，並發送「愛兒包」給設籍且實際居住於新北市的小爸媽家庭，內含尿布、奶瓶、兒童餐具、棉花棒與營養品等嬰幼兒所需用品，協助青少年父母在新手階段獲得最需要的支持與陪伴。

新北家防中心主任許芝綺指出，青少女非預期懷孕所承受的心理壓力，往往超過成年人，不僅影響家庭、學業與人際關係，還需面對角色轉變與經濟負擔，容易出現憂鬱、焦慮等心理狀況。她呼籲家長跳脫「談性羞恥」的框架，與孩子建立開放溝通的環境，才能從根本預防風險發生。

家防中心提醒，家長若發現孩子情緒異常、交友情況可疑或網路使用有異，如需協助，可撥打113保護專線，或聯繫新北市小爸媽個管中心（善牧培家中心02-29590517）。