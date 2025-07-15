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北市這間圖書館缺飲水機、沒座位引民怨 教育局評估增設了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
水管狀的座位區。記者邱書昱／攝影
水管狀的座位區。記者邱書昱／攝影

台北市青年公園內一座太陽圖書館暨節能展示館，由於館內缺乏座椅區、飲水機等遭民眾陳情。教育局表示，市立圖書館規畫在10月底前配合館內空間及動線，增設靠背的座椅，同時評估公園內水管拉管接引的可行性，建置飲水機。

太陽圖書館是由茂迪公司已故董座鄭福田，為了回饋社會而出資興建，並於民國100年落成後捐贈予台北市政府，由北市立圖書館經營管理，作為一座沒有館員於現場服務的智慧圖書館，提供便捷的自助借閱服務。

徐立信表示，接獲民眾陳情，圖書館內的只有水管造型鋪上海棉墊的椅子，由於不符合人體工學，民眾乾脆坐在地板上。同時，館內也沒有飲水機，必須得出館再到公園外投的直飲台飲水，對於民眾而言有些不便。

他也說，民眾先行致電詢問圖書館內的電話，但僅獲得當初圖書館規畫為沒有館員常駐，提供當地民眾自行自助借還書場所，所以也沒有布建管線才沒有飲水設備。

實地走訪該圖書館，空間確實不如其他圖書館寬廣，但是圖書量大、空調設備舒適，中間也有隔出給予幼童讀書的場域。不過，座位席確實僅有幾張小圓凳和水管狀的休憩區，也因為缺乏座位區，導致民眾席地而坐，多少也阻擋通道，而後方卻有一處閒置空間未被妥善規畫。

教育局說明，太陽圖書館在規畫初期，為有效運用有效空間並增加書架擺放，於館內落地窗前設置7座靠椅供憩，針對民眾反映靠椅不適的問題，為提升閱讀舒適度，市立圖書館規畫在今年10月底前，配合館內空間及動線，增設附有靠背的座椅供民眾使用。

此外，教育局說，考量民眾有飲水需求，將積極評估由青年公園水管拉管接引的可行性，如評估可行，將編列預算辦理飲水機增設事宜，以提供更完善服務。

台北市青年公園內一座太陽圖書館暨節能展示館。記者邱書昱／攝影
台北市青年公園內一座太陽圖書館暨節能展示館。記者邱書昱／攝影
後方有一塊空間沒有擺放書籍，且座位區也是靠窗邊，導致空間閒置。記者邱書昱／攝影
後方有一塊空間沒有擺放書籍，且座位區也是靠窗邊，導致空間閒置。記者邱書昱／攝影
兒童閱讀區域。記者邱書昱／攝影
兒童閱讀區域。記者邱書昱／攝影

飲水機 教育局 圖書館

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