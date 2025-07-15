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國土署開人手孔未通報釀人命 新北副市長痛斥：丟臉
本月1日新店永業路發生一起汙水下水道工程，施工廠商在驗收前未依規定開啟人手孔進場檢查，加上沒有布設交維設施示警，導致工人被輾斃。主辦機關國土署下水道工程分署今到道安會報提出改善策略，新北市副市長陳純敬直呼「太離譜」，國土署身為中央單位非但沒有示範作為，連示警標誌都沒有「這怎麼可能會發生？」過去所努力全部都歸零，「真的是很丟臉」。
內政部國土署下水道工程分署今天新北市道安會報指出，該工程5月12日報竣工，驗收日期6月3日到6日，限期改善到7月4日，事發時間7月1日，現場有6個人施工，上午10時左右發生事故，後續改善策略，將請監造廠商針對施工廠商在各作業施工前，設定安全衛生查核點據以執行，確保施工現場符合安全規範。
分署也將針對後續未發包工程評估研議將驗收程序進行必要修正，擬將開工前置準備作業、竣工後驗收作業相關施工或改善作業流程，比照在建工程辦理；設計案會將竣工後驗收交維、監造造計畫書，還有施工品質計畫書施工風險評估，納入三大計畫書之內。
新北市養工處指出，按照規定若要開啟人手孔，須到道路挖掘管理系統報備申請，並檢附交維計畫，但國土屬下水道分署未按照規定，已在7月14日裁罰20000元。
陳純敬表示，這個案子實在「太離譜了啦」，現在水準還會發生這種事情，國土署身為中央單位，至少要做個示範，但不管層級如何，在馬路上做事，居然一點警示標誌都沒有「這怎麼可能發生？」還發生在新北路上？
陳純敬說，這些作為，讓過去所努力的全部都歸零了，真的是很丟臉。
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