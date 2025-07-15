北市廢棄物代處理費漲價近千元 業者：每次壞人都我們在做

北市環保局4月起調高代處理廢棄物收費，每噸漲近900元，這也是時隔5年再調價，仍是北北基桃最低。不少代清除業者理解漲價原因，但反映遇到難向社區調價、競爭力受「小蜜蜂」無牌業者影響等狀況。

環保局2020年調漲代處理一般事業廢棄物收費，每噸從2082元至2705元；考量物價、人力、焚化廠維護費用、遏止代清除業者違法夾帶外縣市廢棄物進北市去賺價差等因，環保局去年9月公告今年4月起調至3603元。

登記在案可清運垃圾進北市焚化廠的代清除業者約160家，向焚化廠申請進廠處理廢棄物的社區、公司行號、餐廳、市場、百貨、旅宿業等產源約1.4萬處。

一名代清除業者直言，北市焚化爐使用多年，維修費較貴，他可理解環保局要漲價，但問題是北市不少社區，業者向社區調漲費用確實困難，為留住客戶，變成要讓步，別漲太多。「每次壞人都我們在做」，環保局要漲，只發公文給業者，他建議可通知社區，不能老是推他們出來當壞人。

另名業者說，環保局漲價，業者會將成本轉嫁使用者，然而成本變多，營業額看似增加、賺更多，環保局卻沒給他們發票去抵稅，反而得繳更多稅金。

有業者反映漲價後，俗稱小蜜蜂、「沒牌」的代清潔業者以專用垃圾袋裝並由清潔隊處理，因沒漲價，反而吸引更多客人。台北市廢棄物清除商業同業公會理事長林富家說，北市如天母等地的道路狹窄，大車進不去，確實需要小蜜蜂；原先兩業者收費價差不大，環保局漲價後，狀況更明顯，「有牌」業者的競爭力會變差，建議政府應有配套去管理。

環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，執行機關依廢棄物清理法規範須定期檢討焚化廠代處理收費標準，以反映實際處理成本及落實使用者付費。有別於其他縣市多是民營焚化廠，收費不乏4500元、6000元起跳，北市焚化廠因屬公營，此次漲價後，仍是北北基桃最便宜的縣市。

鄭智文提到，考量產源多且變動大，發公文效益有限，環保局去年即邀集進北市焚化廠的代清除業者、台北市廢棄物清除處理商業同業公會來開說明會，再搭配公告、半年緩衝期間，讓業者轉達資訊給產源，以便換約；目前宣傳管道仍以網路公告為主。