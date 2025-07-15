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大佳河濱公園活動噪音擾民 北市開罰4.5萬元

中央社／ 台北15日電

S2O音樂節12日、13日在台北大佳河濱公園登場，陣陣音樂聲讓周遭居民苦不堪言，低頻噪音甚至傳到內湖。台北市環保局今天表示，2天共接獲55件陳情，已開罰主辦單位4.5萬元。

S2O潑水音樂節今年規劃5個主題園區、邀請逾百位國內外表演者輪番上陣，12日、13日連2天下午1時至晚間10時在大佳河濱公園與現場觀眾狂歡。然而，過大的活動音樂聲不僅引發中山區居民不滿，連大湖公園、東湖、西湖甚至碧山巖都有民眾上臉書社團抱怨一直聽到重低音噪音。

住在大湖公園周邊的謝先生表示，12日、13日的下午開始，家中一直聽見有節奏的低頻聲響，可以很明顯判斷是某處在大聲放音樂產生，但一直無法找到來源，直到13日耳朵真的被吵到受不了，決定騎機車出去尋找源頭。

謝先生說，他花了1個多小時走走停停、聽聲辨位，終於確定噪音是來自正在舉辦S2O潑水音樂節的台北大佳河濱公園，懷疑是喇叭放置方向讓震天作響的音樂沿著河道、山谷傳遞並放大，導致將近10公里外都聽得到，甚至有長輩因此感到心悸、不適。

台北市環境保護局環保稽查大隊表示，今年2天共接獲55件與此活動相關陳情，數量確實較往年增加，其中12日收到17件、13日收到38件陳情，皆立即派員至現場稽查，發現確實有違反噪音管制法情事，共開罰新台幣4萬5000元。

台北市工務局水利工程處表示，將進一步了解陳情內容、檢討並要求改善。

民進黨台北市議員何孟樺表示，發展特色音樂活動是台北市長蔣萬安的重要政策目標之一，大佳河濱公園則是台北市大型戶外活動的重要場域，但台北市地狹人稠，若音樂活動無法解決音量擾民問題，很難長期與居民共存。

何孟樺建議市府，找專家及業者討論音響設置方位與音場，研議如何減少共鳴、降低迴音，甚至訂定使用準則，避免重低音擾民狀況再度發生，才能讓大型活動與居民共存共好。

音樂 大佳河濱公園

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