市集、闖關及抽獎通通有 三峽納涼季周末三峽老街登場
新北市三峽納涼三寶碧螺春、梨仔筍、蜂蜜，是夏日消暑聖品。三峽區農會辦三峽納涼祭今開跑，新北市長侯友宜說，三峽納涼祭19、20日在三峽老街登場，現場有市集、闖關遊戲、食農體驗及抽獎，歡迎民眾快去品嘗。
三峽區氣候涼爽、水源純淨、土質肥沃，綠竹筍柔嫩香甜，有梨仔筍美譽，今年獲全國綠竹筍評鑑有機組冠軍及新北筍王亞軍、季軍等；三峽在地特有品種茶樹青心柑仔，製成碧螺春綠茶及蜜香紅茶，碧螺春更是有「綠茶界LV」之稱；三峽區農會也是輔導新北市唯一養蜂產銷班，蜂農在歷年蜂蜜品質評鑑競賽也屢獲特等、頭等佳績。
今年三峽納涼祭19至20日於三峽老街登場，現場共有42攤在地小農、文創職人、特色小吃及10家合作店家，更有多樣優惠活動，凡於前述攤位與合作店家消費100元集1點，在不同店家集滿3點即可參加抽獎，超過20項禮品，最大獎為50吋電視。
此外，2天活動的下午1時30分及2時30分，可至服務台憑現金100元購買200元消費券，並至服務台報名免費茶席體驗及DIY椪糖，現場也有食農教育闖關活動，完成5道關卡即可獲得農特產品等。三峽區農會理事長蘇俊龍說，三峽農產品質優異，獲獎連連，歡迎大家到三峽品嘗優質納涼三寶，納涼祭期間三峽區農會也會至現場擺攤展售在地綠竹筍、茶葉、蜂蜜、茶葉蛋及冰品等，展售優惠最低可達7折。
另三峽區農會與峸老滷合作，預計於9月份推出以三峽梨仔筍製作料理包，包含梨筍魯黑金、梨筍滷金醬、素香梨筍丁、椒香梨筍片等四項商品，將可於三峽農會及峸老滷各分店選購。
此外今年三峽區農會與9家農會聯名開發冰淇淋及手工餅乾禮盒，想嘗鮮的朋友可至鮮農直賣所網路商城訂購，納涼祭期間自7月19日起為期1個月，鮮農直賣所也整合三峽在地12位小農，聯名推出自家商品，消費可享9折滿2000元即可免運。
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