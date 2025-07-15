汐止東湖線關鍵進度 同興路8月圍籬、9月基樁施工

捷運汐東線陸續完成地質鑽探、管線試挖與交通維持計前置作業，預計8月開始圍籬，9月展開基樁施工，將考驗地方交通單位應變能力。新北捷運局指出，第一階段以汐止區同興路為優先施工路段，其餘路段範圍將納入第二階段。新北市長侯友宜指出，除捷運局、交通局強化既有公車路線及班次加密，優化步行動線及轉乘設施要同步去做，要讓汐科地區成為友善便捷轉運站。

汐止東湖線東起汐止區公所前SB15站，行經汐止區新台五路、南興路、大同路一二段、同興路、福德三路及吉林街，終點為台北市內湖區安康路與康寧路三段路口前SB10站。

新北捷運局指出，汐東線交維計畫以維持道路原有服務水準、降低交通衝擊為原則，配合計畫推動期程，第一階段以汐止區同興路為優先施工路段，其餘路段範圍將納入第二階段。

第一階段同興路交維計畫已在5月審查通過，將以同興路北段作為優先施工範圍，6到7月已展開人行道削減，8月圍籬佈設，9月基椿動工。

捷運局表示，實施交維計畫後，多數路口及路段維持B到D服務水準，工建路於交維期間路口原先為E級服務水準經調整施工區域寬度，並將路口放寬為兩車道後，路口服務水準提升為D級。

此外工區出入口進出派義交人員協助引導，圍籬設置夜間警示及即時監視系統，並在工區鄰近道路巡查及環境維護。

侯友宜表示，捷運汐東線讓汐止人盼了20多年，總算全面動工，為確保捷運工區及交通安全，除捷運局務必依據核定的交維計畫確切落實交維措施，交通局更要嚴格查核，警察局並運用CCTV即時監控，以便快速反應突發狀況，維持交通順暢。

道安顧問程玉傑指出，汐東線交通維持計畫很完整，但最重要是效益，尤其執行面不能忽略，下包廠商能否徹底執行，相關義交、夜間設施能否做到，都要強化落實，不能讓廠商便宜行事。

道安顧問陳學台則說，捷運工程是長期工程，過去相關案子主要路口確實都是義交指揮，但工區大門，卻經常是非專業人士指揮車輛機具進出，可能導致相關手勢引發誤會，捷運局不可忽略訓練重要性。

「目標太過偉大」道安顧問蕭再安認為，交維計畫希望維持道路原有服務水準幾乎是不可能，重點在於如何把交通衝擊降到最低，在以不影響工地安全前提下，檢討施工範圍，搭配交通監測，隨時滾動檢討。