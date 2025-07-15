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仿生獸現身市民廣場 新北兒藝節要讓孩子放電玩到不想回家

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
融合台日童玩文化的「芒果冰劍玉」。圖／新北市文化局提供
融合台日童玩文化的「芒果冰劍玉」。圖／新北市文化局提供

每年暑假，新北兒藝節成為家長帶孩子放電熱門選項。2025新北市兒童藝術節12日登場，今年以「怪獸世界」為主題，橫跨新北市民廣場、市府大廳與板橋府中廣場三大場域，規畫「夢幻之城」、「精靈谷」、「小勇士營」、「彩虹迷宮」、「魔法王國」、「天馬城邦」六大主題，融合表演藝術、裝置藝術、科技互動與童趣體驗。

位於市民廣場周邊的「精靈谷」，集結荷蘭、日本、巴西、墨西哥、台灣與原住民排灣族等國內外藝術家，聯手創作9組大型互動藝術。

「精靈谷」裝置作品豐富多元，來自荷蘭的藝術家Theo Jansen以塑膠、木頭與尼龍布創作的「仿生獸」，能依靠風力自行行走，象徵自然與科技交會的奇蹟；日本藝術家吉井宏的「泡泡獸」，結合腳踏車與怪獸造型，孩子踩動踏板，就能從嘴裡吹出五彩泡泡，療癒又童趣；墨西哥藝術家路瓦・里維拉以仙人掌造型創作「皮納塔」裝置，結合回收布料與拉丁文化，傳遞堅韌與永續的理念；巴西藝術家大岩奧斯卡透過「野豬沙坑」建構出森林精靈的故事場景，可動手挖掘異物，參與找出野豬生病原因，引導思考生態與環境議題。

其餘作品也別具巧思，包括融合台日童玩文化的「芒果冰劍玉」、以風車喚起童年記憶的「風的樂園」、結合街頭文化與溜溜球概念的「YO!YO YO」、將東南亞藤球動態轉化為藝術語彙的「躍動築球」，及以古老棋盤遊戲為靈感、融合埃及元素的「雀躍在賽尼特上」。

新北市文化局說，兒童藝術節核心精神不僅在於娛樂，更在於透過藝術啟發孩子的觀察力、想像力與創造力。裝置藝術結合操作、故事與感官體驗，讓孩子在遊戲中探索世界，在互動中累積對美感與思考的感知力，期望藝術能從小扎根，成為孩子成長的創意養分。

市民廣場另一側「彩虹迷宮」也深受親子喜愛，藝術家許庭甄創作大型沉浸式裝置「繞尾巴」，設計靈感來自怪獸世界裡恐龍為了躲避世界末日，吞下火山藏匿於體內的奇幻故事。孩子們將化身「繞尾巴探險隊」，戴上小隊臂章，穿梭於彩色壓克力森林與繽紛植物迷宮中，尋找迷路的九隻怪獸，最後抵達恐龍身體裡的火山核心。過程中可透過眼睛觀察、身體穿越與繪畫互動等方式，全方位體驗視覺、空間與敘事的結合趣味。

市民廣場主舞台的「夢幻之城」每晚7時有親子劇團接力演出， 7月16日小青蛙劇團帶來童話改編劇「糖果屋」，以原創偶戲手法呈現香氣撲鼻的糖果屋世界，巧妙融入蛀牙怪獸角色，啟發孩子危機處理與健康觀念。

7月17日MIT米特薩克斯風重奏團演出「米特動物樂園」，將音樂、劇場與動物想像力結合，打造充滿音樂魔法的親子音樂劇；7月18日九天民俗技藝團帶來「當我們僮仔藝起來」，融合電音三太子與Q版福祿壽僮仔，以互動鼓樂與神明角色詮釋台灣傳統陣頭文化，晚間8時30分有融合繪畫、舞蹈與音樂節奏的韓國正宗塗鴉秀定目劇。

詳情可上活動官網新北兒藝節粉絲專頁

巴西藝術家大岩奧斯卡透過「野豬沙坑」建構出森林精靈的故事場景。圖／新北市文化局提供
巴西藝術家大岩奧斯卡透過「野豬沙坑」建構出森林精靈的故事場景。圖／新北市文化局提供
來自荷蘭的藝術家Theo Jansen以塑膠、木頭與尼龍布創作的「仿生獸」。圖／新北市文化局提供
來自荷蘭的藝術家Theo Jansen以塑膠、木頭與尼龍布創作的「仿生獸」。圖／新北市文化局提供
藝術家鄭元東創作出充滿穿透感與童趣的大型風車裝置。圖／新北市文化局提供
藝術家鄭元東創作出充滿穿透感與童趣的大型風車裝置。圖／新北市文化局提供
藝術家阿部有加ABEYUKA.，將美國的街頭塗鴉文化元素結合溜溜球創作「Yo! YoYo」。圖／新北市文化局提供
藝術家阿部有加ABEYUKA.，將美國的街頭塗鴉文化元素結合溜溜球創作「Yo! YoYo」。圖／新北市文化局提供
日本藝術家吉井宏的「泡泡獸」，結合腳踏車與怪獸造型，踩動踏板就能吹出五彩泡泡，療癒又具童趣。圖／新北市文化局提供
日本藝術家吉井宏的「泡泡獸」，結合腳踏車與怪獸造型，踩動踏板就能吹出五彩泡泡，療癒又具童趣。圖／新北市文化局提供
地景藝術家王振瑋以「賽尼特」、埃及元素及當代藝術創造出一隻呆萌且歡愉可愛的怪獸-琪琪。圖／新北市文化局提供
地景藝術家王振瑋以「賽尼特」、埃及元素及當代藝術創造出一隻呆萌且歡愉可愛的怪獸-琪琪。圖／新北市文化局提供

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