新北捕蛇案高於去年 動保處提醒「3不5要」避人蛇衝突
每年7月16日是世界蛇日，據統計，新北今年截至5月捉蛇案累計有1050件，和去年同期相比增加128件。夏季是蛇類活動旺季，新北市動保處提醒民眾避免與蛇相遇，要落實「3不5要」原則保平安。
新北動保處日前接獲通報，在樹林區工興街樹上有大蛇出沒，動保處隨即派員前往，確認為無毒的臭青公，該蛇活動狀況良好、無明顯外傷後，便另覓適當地點將其野放。
從去年到今年5月，新北市29區中，蛇類通報案件數量前三高的行政區為新店區、汐止區和淡水區，通報案件數分別為561件、429件和414件，通報量最多的蛇類是龜殼花、紅斑蛇和黑眉錦蛇，分別為1097件、358件和346件。
雖然一般民眾對蛇類仍心存恐懼，但蛇類作為高階掠食者，對於生態系的維持有著重大的幫助，如果蛇類的數量減少，便會導致整個生態系受到嚴重影響。若在野外遇見蛇，蛇通常會比人還害怕，只要保持2公尺以上距離，就能讓雙方都不會受傷，達成雙贏。
想避免與蛇發生衝突，動保處提醒「3不5要」，「住家3不」包含住家環境不雜草叢生、不堆放雜物、不要有裂隙孔洞，避免蛇類有躲藏及進入屋內的通道；「外出5要」是野外活動要衣著長袖長褲包鞋、要手持長棍打草驚蛇、見蛇要保持距離繞道而行，要避免在蛇類活動頻繁的夜間及日出時段活動，要記下蛇類特徵，做好自我保護就不容易被咬。
新北市動保處表示，捉蛇是緊急業務，在接到案件後動保處會立即派員前往現場，而動保員抵達現場後會確保每個環節都符合安全規定後再行作業，呼籲民眾，不要輕易嘗試自行捉蛇，應通報動保處後靜待人員前往，而當動保員在現場執行捉蛇作業時，民眾請依指示保持在安全距離。如需通報動物救援及捉蛇案，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。
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