新店新核心 十四張區段徵收案動土

歷經25年波折，新北新店十四張區段徵收案終於邁入實質開發階段。市長侯友宜昨主持動土，宣布總面積逾34公頃的重大開發案啟動，拚2028年完工，可望與央北重劃區、十四張捷運聯開案串連。

侯友宜表示，十四張開發涵蓋住宅、商業用地，更納入學校、社福設施與公園等公共建設，整體公設比高達56.84%。未來將導入TOD（大眾運輸導向）模式，搭配環狀線與安坑輕軌的雙捷運匯聚，可帶動地方交通與生活品質，活絡整體發展。

地政局長汪禮國指出，開發案在設計階段即納入在地文化脈絡，對區內老樹、過水橋、明記堂及部分水圳設施，與文史團體合作進行影像測繪與訪談紀錄，並規畫5處公園保留原貌。未來北側將興建一座地景式水資源中心，結合跨堤平台與捷運聯開案銜接至新店溪綠地，提升親水性與休憩機能。

除文化保存，社宅也成為開發亮點。汪禮國表示，有1.7公頃土地將規畫社宅，預估提供約1700戶，為青年與弱勢族群創造更多元且可負擔的居住選擇。施工期間，市府與交通局合作規畫臨時停車場，釋出約250個停車位，緩解停車需求。

議員黃心華表示，3年後的十四張地區將呈現嶄新面貌，地政局對保留歷史建物與設施相當用心。黃也提醒，央北與十四張兩地硬體規畫齊備，人口逐漸進駐，交通、教育與商業機能有待加速到位。

議員陳永福預言「以後的新店市中心就在這裡了」，開發是地方期盼多年的大事，但市府設定的公設比56.84%偏高，建議在45至55%比較合理。