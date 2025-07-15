緯創、緯穎內湖蓋樓 將創3500工作 交通再添挑戰

輝達將落腳北士科，進駐內湖的緯創資通昨也動工，市長蔣萬安說，未來北市將串接內科、南軟、北士科等打造AI科技廊帶。但內科塞車未解，除緯創，緊鄰的緯穎科技大樓預計今年動工，將引進逾3千就業人口，勢必再增內科交通壓力。

市府表示，內科企業陸續響應大眾運輸「減碳存摺」、上下班時間分流等，將與緯創溝通企業接駁車等措施，跨局處、公私合作紓解內湖交通。至於改善內科塞車，除上周堤頂大道銜接國一北上新匝道已通車，捷運東環段接下來也將開工，會持續鼓勵大眾多搭大眾運輸。

位於內湖行善路的緯創地上權案昨辦開工典禮，蔣萬安及緯創總經理暨執行長林建勳出席，未來緯創資通將蓋地上8層、地下4層研發大樓，預計2028年完工。

蔣萬安表示，未來緯創將提供1500個工作機會，「選對地點是企業成功的開始」，北市不單只是打造單一科技園區，而是致力打造科技廊帶。

財政局長胡曉嵐說，除緯創在內湖的研發大樓外，緊鄰的緯穎科技大樓也預計今年動土，會再提供2000個工作機會，加上緯創在舊宗路段的「數位內容創新中心」BOT案，屆時將串接內湖科技園區、南軟等，打造AI廊帶。

不過議員李明賢提醒，前年10月台塑企業總部進駐時，沒有調整公車路線班距，導致交通堵塞，接下來緯創研發大樓完工前，市府要先做好公共運輸配套。

李明賢說，緯創正位於民汐線與東環段Y35站交叉，現階段僅2處出入口，屆時Y35將是轉乘大站，呼籲市府先行協調用地徵收，增加出入口站點。

緯創資通預計2028年完工，工程時間將與目標2032年完工的捷運東環段重疊，議員陳宥丞表示，兩邊同時動工勢必影響交通量能，尤其舊宗路、行善路現況相當壅塞，新產業進駐也會有磨合期，市府在前期就要配套溝通，除調度公共運輸，也要掌握企業員工通勤方式，了解需求才能提前因應。