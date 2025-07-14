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普發一萬三讀通過 新北綠黨團批藍白違憲：亂開支票轉移罷免

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會民進黨團黨團總召廖宜琨。本報資料照片
新北市議會民進黨團黨團總召廖宜琨。本報資料照片

立法院三讀通過普發現金一萬元，新北市議會國民黨團批評，民進黨不斷杯葛財劃法修正、恐嚇刪除地方政府一般性補助款，對等關稅又遲遲未有消息，不應再阻擋市民獲普發現金權利。新北議會民進黨團反擊，藍白兩黨亂開支票轉移罷免壓力，且憲法明定指立院針對政院提出預算案，不得增加支出，普發現金已違憲。

民進黨黨團總召廖宜琨說，立法院的功能在於審議法律及預算案，藍白強推普發現金一萬元根本就「沒有預算科目」，要行政院如何執行？根據憲法第70條規定，立法院對於行政院所提的預算案，不得增加支出提議，是憲法已經明定規範，普發現金顯然違憲，未來全球可能會應對到關稅衝擊，錢更應花在刀口上。

副總召蘇錦雄認為，726罷免藍委的活動逼近，國民黨與民眾黨立委開始亂開支票，轉移罷免壓力，罷團就是希望國會撥亂反正，不讓這種違憲的情況一再發生，需要合法合憲程序提振經濟，不是藍白強推普發一萬現金的芭樂票。

幹事長山田摩衣強調，台電人員不眠不休辛苦的為台灣電力修復做出貢獻，而藍白立委卻不顧台灣人用電的需要和安全，刪除撥補台電的1000億預算，強烈打壓台電基層同仁的辛勞；台灣才剛經歷丹娜絲颱風的侵襲，導致超過2400支電桿倒塌，在修復期間仍是颱風形成最多的時刻，藍白刪台電預算、是要犧牲台灣用電的安全不顧嗎？

書記長顏蔚慈則說，國民黨就是標準雙標，先問問連年超收的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，願不願意將地方稅還稅於民，別兩套標準。新北市財政局長跟財稅學者都強調，超收應優先用於還債，顯然國民黨明知亂發現金就是破壞財稅秩序，還硬要通過，即使違憲違法都在所不惜，連知識藍也看不下去。

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