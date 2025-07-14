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又來了！攜帶型酒精噴罐導致北捷再度「卡門」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

7月13日上午10時左右，臺北捷板南線府中站往亞東醫院站方向的一部列車單一車門無法關閉，處理時間約2分鐘，經機廠維修人員檢修，發現車門與車體間縫隙有個隨身攜帶型酒精噴罐，導致車門無法自動關閉，取出噴罐後，開關車門測試皆正常。臺北捷運公司呼籲，旅客應妥善保管隨身物品，避免影響車門關閉及行車運轉。

臺北大眾捷運股份有限公司表示，114年迄今，臺北捷運列車車門異常檢修結果並非全是設備自身發生問題，而是高達7成都是卡有外來異物，不論是藍牙耳機、扣環、筆蓋、硬幣、背包吊飾、雨傘頭或免洗筷等，容易滾入車門縫隙，都是「卡門」清單中的一員。

臺北捷運公司表示，捷運系統有自趨安全設計，當發生車門無法關閉時，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計停止出發。為了避免「卡門」再次上演，臺北捷運再次提醒旅客，進入車廂後儘量往內部移動、把後背包改為手提，請勿倚靠車門並與車門保持適當的距離，注意保管自身物品，以免耽誤寶貴行程及損失隨身物品；家長亦請留意隨行兒童安全，勿碰觸車門或是將手伸進車門旁縫隙避免夾傷。

聚傳媒

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