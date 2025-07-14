後巷也能變美！北市巷弄排水全接管後美化…居民超驚艷
北市寸土寸金，為給居民更好生活品質，台北市大同區南京西路64巷14弄，除今年2月起公告全面禁菸，近期里長發起後巷美化，工程已完工，原本冷冰冰的後巷牆面，經彩繪後，成為里民新拍照打卡點，原髒亂環境變得乾淨明亮，讓許多居民驚豔。
發起後巷美化的北市大同區建泰里長陳鵬程說，生活品質對民眾來說是重要的，因此在條件允許下，里辦全力爭取改善，最近完成的巷道美化工程，不僅成功將雜排水全面接入管線，還將原本髒亂的環境轉變為乾淨明亮，社區營造共好。
這個巷弄美化工程，是在去年下半年動工美化工程，原本雜亂的後巷，經過改善加上建築立面牆面的彩繪美化後，也為台北市巷弄增加一處居民的新打卡點，展現乾淨整潔新風貌。
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