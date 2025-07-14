板橋醫療園區BOT案已有業者投標 新北衛生局9月甄審

新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計興建地上14層、地下4層建物，打造急性一般病床499床大型區域教學醫院，招商日前截止。新北衛生局透露已有業者投標，9月進入甄審階段，評估業者提出的計畫是否符合需求。

衛生局規畫板橋醫療園區BOT案，籌設急性一般病床499床大型區域級教學醫院，基地範圍包括新北市衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區及醫院對面的新埔立體停車場，擴建成1.43公頃醫療園區，開挖率80%，建蔽率65%，容積率550%。

衛生局指出，該醫院需提供24小時急診醫療服務，及24小時兒科緊急醫療服務，且營運開始日，需至少設置急性一般病床200床，營運2年內開放急性一般病床499床，且兒童病房、早期療育，兒科及婦產科相關空間至少需一層樓，並提供427格機車位，706格汽車位。

衛生局也開過2次招商說明會及招商文件公開閱覽，不乏醫學中心、區域醫院及建築事務所參與，會中有業者提出，手術房開始納入人工智慧、無人車設計，以現行基地規模醫院設備受限；土地是否能分期點交、部分先拆除興建，以及施工中停車位需保留多少等問題。

議員黃淑君認為，板橋醫療園區交通需求考量不確實，亞東醫院有停車濫觴前車之鑑，板橋醫療園區停車位留設恐供不應求；且衛生局及板橋區衛生所搬遷期程未訂，恐影響板橋聯合醫院BOT進度。

衛生局說，衛生局所搬遷及板橋醫療園區BOT案進度，配合新北第二行政中心工程進度，待搬遷後始辦理板橋醫療園區BOT案興建事宜。另經交通局評估，業者施工期間需保留至少160席停車位，除可暫時保留部分新捕停車場外，也可在基地附近租地降低衝擊。