靈鷲山攜手福容飯店愛地球 號召到福隆淨灘、看沙雕

靈鷲山佛教教團今天表示，今年是第6年和福容大飯店合作，舉辦「淨灘愛地球，相揪看沙雕」環保公益活動，來自花蓮中心兒童營的孩子和網友40人，到福隆海水浴場黃金沙灘，頂著烈日俯身捲袖撿拾垃圾，以實際行動護念大地和海洋生態。

靈鷲山佛教教團說，為了讓在地共願共好，6年前開始和福容大飯店合作，在沙灘季期間共同淨灘，並期待更多企業及民眾投入減塑淨灘行動，還給海洋乾淨樣貌，一起守護福隆的好山好水，保存珍貴豐富物種，讓藝術與信仰共同發光。

今年福隆沙雕藝術季5月24日揭幕，持續舉辦到9月30日。自各地的網友們，還有花蓮阿嬤帶著4個孫子參加兒童營，加上2個家族7個人，老中青三代在福隆沙灘，戴上手套、提著垃圾袋，彎下腰撿拾人們遺落的垃圾， 1個小時共撿拾了88公斤的垃圾，其中很多是寶特瓶。

靈鷲山全球禪修推廣理事會理事賴麗鈴參與淨灘活動多年，每次都有不同的感受和收穫。她說，沙雕藝術季是很好的國際活動，沙雕既健康又環保，很適合親子同遊走入自然生態、親近海洋，又可以撿拾海灘垃圾，一舉兩得。

帶孩子來淨灘多次的林帷家說，結束淨灘的那一刻，不是守護海洋行動的句點，每個人都是具有熱情的地球公民，不要讓淨灘愛地球淪為口號，希望大家秉持善心與善念，全力相挺靈性生態理念，跟著靈鷲山跨國際愛地球、守護海洋，保護一切的萬物生態。