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拚2030全汙水自主處理 蔣萬安啟用首座聚落式汙水設施

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午出席台北市首座「聚落式汙水處理設施」。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席台北市首座「聚落式汙水處理設施」。記者曾吉松／攝影

北市汙水下接管率達83%全國之冠，不過部分山區受限地形，無公共汙水系統，仍採傳統化糞池處理後排至溪溝，對山區環境造成影響。北市府耗時2年多，終於在內湖白石湖完成首座「聚落式汙水處理設施」，處理後汙水乾淨，還可復育溪流生態。

北市長蔣萬安今天出席聚落式汙水設施啟動時提到，目前北市公共汙水下水道接管普及率達83%，其實這83%已非常高，全國僅有40多趴，接下來很多地區包括山區、社子島等，要接管很困難。他上任後也已經拍板三座水資源中心，包括民生、濱江、社子等。希望全台北市汙水三級處理可以達到50%，超過美國洛杉磯；市府目標是2030汙水可以達到自主處理。

蔣萬安今天與立委李彥秀、跨黨派議員一同主持啟用典禮。蔣說，鄰近碧山巖的「白石湖」地區一直是北市知名「採草莓勝地」，假日吸引大批遊客到訪。這次這個聚落式汙水工程相當不容易，引進聚落式汙水設施也就是「就地處理」，克服管線布建的困難，公私協力完成這不容易的成就。

工務局長黃一平表示，「聚落式汙水處理設施」也設置水力及太陽能等綠電系統，曝氣及攪拌等設備會優先用綠電運轉，減少使用市電，打造節能減碳、綠能永續的示範場域。設施採用環境部認證之預鑄設施，汙水進流經初沉、厭氧、生物接觸曝氣、終沉、消毒，可有效去除汙水中懸浮固體、有機汙染物及氨氮，最終將處理後的水放流回溝渠。

「工程難度高，做到快懷疑人生...」，衛工處長程培嘉說，此工程因在山凹底下、在平地，導致工法、安全性都非常難做，儘管周邊僅有7戶，但每年草莓季遊客多，透過當地住戶提供土地，公私協力打造北市第一座聚落式汙水處理設施，目前試運轉2個多月，處理後水質可以復育溪流，接下來陽明山區平等里，也會有上百戶居民也會開始討論施作。

這座「聚落式汙水處理設施」設置初期，先以內湖汙水處理廠汙泥加速微生物培養，以利淨化汙水中的有機汙染物，衛工處進行3次水質採樣檢測分析，放流水平均生化需氧量(BOD)為4.6mg/L、化學需氧量(COD)為23.6mg/L、懸浮固體物(SS)為9.9mg/L、氨氮(NH3-N)1.5mg/L，均遠優於環境部訂定之建築物汙水處理設施「放流水標準」。

程說，這顯示該汙水處理設施對生活汙水具淨化效能，有效削減水中有機汙染物質，經試辦期2年驗證，未來將可依據此成功經驗，逐步推展至其他山區。

北市首座「聚落式汙水處理設施」將汙水淨化處理後，再放至溪溝，並結合水力及太陽能之綠電互補系統，打造節能減碳、綠能永續的示範設施，以改善環境衛生及河川溪流水質。記者曾吉松／攝影
北市首座「聚落式汙水處理設施」將汙水淨化處理後，再放至溪溝，並結合水力及太陽能之綠電互補系統，打造節能減碳、綠能永續的示範設施，以改善環境衛生及河川溪流水質。記者曾吉松／攝影
北市長蔣萬安（右三）上午出席北市首座「聚落式汙水處理設施」，工務局衛工處與社區發展協會及里辦公處將附近建物汙水，經淨化處理後放流至溪溝，市長蔣萬安也在乾淨水道放養魚蝦。記者曾吉松／攝影
北市長蔣萬安（右三）上午出席北市首座「聚落式汙水處理設施」，工務局衛工處與社區發展協會及里辦公處將附近建物汙水，經淨化處理後放流至溪溝，市長蔣萬安也在乾淨水道放養魚蝦。記者曾吉松／攝影

蔣萬安 環境部 水質 北市府

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