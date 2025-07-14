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新店再接1萬戶汙水管線 預計4年完工 接管率可望升至7成

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
施工人員在後巷進行污水接管，將民眾排出的生活污水接入污水管線。圖／新北市水利局提供
施工人員在後巷進行污水接管，將民眾排出的生活污水接入污水管線。圖／新北市水利局提供

新北市水利局持續推動新店地區汙水下水道建設，第二期第七標工程已於6月10日完成決標，將於118年9月完工，預計新增1萬多戶接管，涵蓋張南里、新店里等8個里，完工後新店接管率可望從目前的62.53%提升至69.63%，改善後巷環境與居民生活品質。

水利局表示，新店汙水下水道自92年推動以來，分兩期建設，第一期已於102年完工，第二期初由中央代辦完成五標，後續由市府接手推動。此次第七標工程總經費達7億8800萬元，範圍涵蓋國道三號與北宜路交界以南區域，預估新增1萬144戶接管戶數，是新店區規模最大的汙水建設之一。

水利局長宋德仁指出，過去新店多數老舊社區仍將廚房與浴室汙水直接排入後巷水溝，不僅孳生蚊蟲、產生異味，也造成防火通道阻塞、居住品質下降。此次接管工程完工後，汙水將統一納入下水道系統處理，有效改善環境衛生，提升整體市容。

住在新店區的陳姓住戶說，以前看到其他地區已完成接管的社區，晴天水溝乾淨無異味，內心十分羨慕，如今終於輪到自家社區開始接管，感到開心又期待，期盼工程順利如期完成，讓家中孩童能在乾淨的後巷安心玩耍，家人進出也不再受困於潮濕惡臭。

水利局表示，集中處理汙水是邁向永續城市的關鍵，不僅可保護水資源、減輕水體汙染，更能強化都市公共設施與基礎建設。雖然施工過程難免造成短暫不便，但居民普遍理解並表達支持，市府也會持續傾聽民意、滾動檢討，讓工程推動更為順利。

水接管後，後巷煥然一新，變得乾淨、寬敞、明亮。圖／新北市水利局提供
水接管後，後巷煥然一新，變得乾淨、寬敞、明亮。圖／新北市水利局提供
「新店地區污水下水道系統(第二期)新建工程第七標分支管網及用戶接管」工程範圍圖。圖／新北市水利局提供
「新店地區污水下水道系統(第二期)新建工程第七標分支管網及用戶接管」工程範圍圖。圖／新北市水利局提供

永續 水資源 水利局 德仁 基礎建設

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