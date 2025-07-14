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YouBike動滋騎乘券明上線 新北通勤綠廊水岸風光任你遊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
使用YouBike動滋騎乘券，可租借YouBike2.0自行車或YouBike2.0E電動輔助自行車。圖／新北市交通局提供
使用YouBike動滋騎乘券，可租借YouBike2.0自行車或YouBike2.0E電動輔助自行車。圖／新北市交通局提供

YouBike動滋騎乘券15日起開放16歲至22歲青年使用青春動滋券兌換，正值暑假期間，新北市交通局歡迎青年族群抵用YouBike動滋騎乘券租借YouBike2.0自行車或YouBike2.0E電動輔助自行車，來體驗新北市通勤綠廊自行車道，欣賞沿途河岸美麗風光，享受綠色環保的動健康之旅。

教育部體育署為鼓勵青年積極參與體育活動及觀賞賽事，每年年滿16至22歲的青年朋友可至動滋網登記領取面額500元的青春動滋券。7月15日起再加碼納入租借YouBike公共自行車，青年朋友可至「我的青春動滋券」頁面選擇兌換「YouBike 動滋騎乘券」，並完成YouBike會員帳號驗證後，即可兌換等值面額的YouBike動滋騎乘券，兌換後系統自動歸戶至YouBike會員帳號。

交通局簡任技正吳政諺表示，交通局以二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道及新店溪河濱自行車道等4條路線為主幹道，串聯33座YouBike租借站，打造新北市通勤綠廊，每到周末假日吸引許多自行車車友自在騎行，享受運動樂趣和水岸自然風光。

吳政諺說，新北市YouBike提供免費公共自行車傷害險，騎乘YouBike前請於YouBike官網，完成投保「公共自行車傷害險」，讓騎乘安全多一分保障，也呼籲大家騎乘時遵守交通規則及禮讓行人，避免發生交通事故。

交通局提醒，拖鞋與洞洞鞋容易滑脫，影響自行車踩踏、剎車等動作，因少了保護、容易受傷，騎乘自行車最好選擇包覆性佳且不易滑脫的鞋款。

體育 自行車 教育部 YouBike

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