北市大附中預計115學年招生 邁向全齡大學

北市大與大理高中合併案有重大進展，北市教育局表示，兩校6月19日已成立「改隸合併籌備工作小組」，並開籌備會邁入實質推動階段，預計115學年度起招生。併校後，將成為全台首間，擁有附幼、附小、附中、社大的全齡大學。

北市教育局表示，改隸後學校名稱為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，象徵教育資源垂直整合與大學社會責任全面落實。

北市大與大理高中合併案今年5月教育局核定通過，已成立「改隸合併籌備工作小組」，由北市大校長邱英浩任召集人，大理高中由現任校長楊廣銓、未來新任校長陳政翊共同籌備，就多項具體合作方案達成共識；雖然僅在籌備階段，但兩校合作已有具體方向。

教育局表示，樂見雙方以北市大附中為平台，推動大學與高中資源共享、課程連結與師資合作，北市大將持續深化大學社會責任，連結在地，打造無縫接軌的學習環境。