新北拆頂加套房 議員籲替代租屋配套

雙北套房市場活絡，頂樓加蓋出租現象普遍，新北拆除大隊2015年迄今拆除或改善逾3400件頂加套房案，今年陸續拆120多件。拆大不諱言，情報多來自於鄰居檢舉，有房東為趕走釘子戶房客，求助公權力拆屋。

頂加夏天悶熱如烤箱，經濟能力有限者，考量租金仍搶著租。楊男5年前從高雄北漂工作，棲身在板橋一處頂加套房，租金8千元，他回顧，當時每天爬一百階上樓回家，下班後變得更宅，晚餐後懶得下樓，活動力減少，身體三高紅字在那時出現。

七旬婦人在板橋新埔市場附近住頂加套房，租金6000元，她說，上下樓雖辛苦，但習慣就好，當練腿力。

住商機構企研室執行總監徐佳馨觀察，頂加雖屬違建，因租金相對低，仍供不應求。她觀察，近年頂加已非市場主流，北市禁止維修頂加後，許多老舊加蓋難修繕而逐步退場，加上檢舉風氣盛，常因鄰里恩怨引發舉報，頂加空間愈趨脆弱，過去頂加是買樓下送樓上加分選項，現在是風險來源。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，頂加套房常亂隔間及拆牆、配線草率，一旦發生地震、火災，後果不堪設想。

新北市工務局表示，為守護公共安全，針對頂樓加蓋並隔成套雅房出租牟利的違建加強執法，列為優先強制拆除對象。這類違建多屬高密度分租、出入複雜，一旦有火災或地震，恐釀重大事故，通常會鼓勵違建行為人自行拆，若屋主不拆，就是公權力代拆，再向屋主收費。

議員翁震州說，支持基於公共安全拆除違建，但市府若未同步提供替代居住空間，會讓原本就弱勢的租屋族被推向更邊緣。

議員陳世軒則建議，市府應跨局處整合、設計配套，若有租屋戶在拆除後一時難找到新住處，市府可與民間合作媒合房源，或是協助租客與房東終止契約、討回押金，避免弱勢戶流入租屋黑市。