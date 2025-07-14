北市停車場無防滑規範 民代憂騎士摔車風險高

雨天滑倒風險增加，有議員指，近5年北市接獲65件民眾騎機車於停車場內外滑倒案，許多人自認倒楣離去，實際案件恐更多，籲市府加強止滑規範。停管處回應，有在內部設計準則增加防滑考量，新停車場會比照執行，並供建管處參考。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰說，地下停車場建築規範不及交通設計嚴謹，部分地下車道坡度大，下雨打滑機率高，政府確實該思考訂立更完善標準，確保安全。

議員陳賢蔚指，北市近5年累計接獲65件民眾騎機車於停車場滑倒，其中2023年高達24件，2024、2025年分別有17和8件，這些是發生後有通報，很多民眾滑倒、摔倒後自認倒楣離去。

北市停管處委託經營管理的地下機車停車場約83場，地坪材質多為瀝青混凝土（AC）、鋼筋混凝土（RC）、環氧樹脂（Epoxy）材質及車道磚等，陳賢蔚說，目前中央與市府規範主要針對抗壓強度，無防滑規定，雨天對騎士相當危險，應訂定停車場防滑規範。

停管處坦言，停車場出入口可能有斜坡，易增加車輛打滑風險，會檢討停車場車道防滑係數與鋪面材質是否比照一般道路系統，拉高標準，如何執行會聽各方意見。

土建科長宋建宏說，機車停車場造成滑倒原因，與地坪、輪胎、駕駛行為有關，國內未針對車道地坪訂定明確防滑性能、試驗方式等規範，僅規定須採用防滑材料，已於內部設計準則增加防滑相關做法，未來新建的機車停車場會比照執行。

張姓機車騎士說，有時雨天騎車要進室內停車場，天雨路滑加上滿位，在斜坡排隊格外驚險，一不小心沒抓穩可能摔車，甚至波及其他騎士，希望停車場加裝防滑設施，也應減緩坡度。