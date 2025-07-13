大巨蛋漏水…五月天歌迷怨第一排換到最後一排 涉及「這兩區」恐開罰

天團五月天「回到那一天」巡迴演唱會昨在台北大巨蛋迎來最後一場，不過昨天傍晚突然下起午後雷陣雨，有不少歌迷反映大巨蛋內又漏水，議員呼籲市府，應依合約開罰。體育局表示，6月2日已開立缺失單，若漏水範圍涉及B1及L2區域，將依法開罰10萬元。

陳宥丞昨先接獲民眾陳情指出，市府可以直說遠雄修不好原因跟理由，不要再用零星漏水造成藝人和歌迷的困擾，他已通知體育局要求遠雄更換歌迷座位，並立刻依照合約開罰並且列為考評，呼籲，「不要再重重拿起、輕輕放下！」

陳宥丞今天上午出席活動也說，有歌迷被換票，從第一排3000多塊的位置，被換到最後一排，「台上在唱流星雨，下方在躲雨」。更有民眾抱怨，發現漏水向工作人員反映後，等待將近一小時才有人來處理，甚至工作人員只給出坐在後面或安排欄杆位，讓他大感不滿。

體育局表示，事發當下，已通知遠雄協助座位更換，後續也會釐清如漏水範圍涉及B1及L2區域，將依6月2日缺失單開罰10萬元，如為其他樓層，將開立缺失單限期改善，改善期1個月，並於完成改善日隔日起3個月內不得再有漏水情事，相關作為均會納入營運績效考核。