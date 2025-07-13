停車場未訂防滑係數標準 北市議員憂下雨天騎士危險度大增

極端天氣影響，常發生午後強大雷陣雨，騎車危險度也大增，議員發現，北市近五年停車場滑倒通報案件65件，外縣市更有死傷事故，但目前卻未針對防滑係數制定標準，呼籲市府訂定防滑要求，維護民眾安全。交通局停管處回應，已於內部設計準則增加防滑相關做法，未來新建的機車停車場皆會比照執行，並提供建管處納入參考。

議員陳賢蔚指出，近5年共接獲65件民眾騎乘機車於停車場內外滑倒的案件，其中2023年高達24件，2024、2025年也分別有17件和8件，這些僅是事件發生後有通報民眾，還有很多民眾滑倒、摔倒自認倒楣離去，發生案件恐更多。

據了解，目前停管處委託經營管理地下機車停車場約83場，地坪材質多為常見的瀝青混凝土（AC）、鋼筋混凝土（RC）、環氧樹脂（Epoxy）材質及車道磚等，陳賢蔚認為，目前中央與市府規範主要針對抗壓強度規定，並無防滑規定，下雨天對於騎士相當危險，應立即訂立停車場防滑規範，以免影響騎士安全保障。

停管處坦言，停車場出入口可能會有斜坡易增加車輛打滑可能性，會檢討停車場車道防滑係數與鋪面材質是否比照一般道路系統，將標準提高，但能否如期執行要看後續各方面意見。

土建科長宋建宏說，機車停車場造成滑倒的原因可能與地坪、輪胎、駕駛行為等，但國內均未針對車道地坪訂定明確的防滑性能、試驗方式規範，僅規定須採用防滑材料的描述，現已於內部設計準則增加與防滑相關做法，包括斜坡道均採AC地坪、停車區若採Epoxy地坪則增加石英砂等止滑材料，坡道銜接停車區域延伸AC鋪設等，未來新建的機車停車場皆會比照執行，並提供建管處納入參考。

張姓機車騎士表示，有時候下雨騎車要進入室內停車場，但天雨路滑加上滿位在斜坡排隊更加危險，若一不小心沒抓穩，可能就會倒車，甚至會波及其他騎士，呼籲停車場加裝防滑設施外，也應減緩坡度，避免騎士支撐不住車輛引發事故。